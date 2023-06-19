Визначився переможець Ліги націй УЄФА

Напружений футбольний поєдинок приніс Іспанії євротрофей

Збірні Іспанії здобула тріумфальну перемогу у фінальній стадії Ліги націй-2022/23. Про це пише «Суспільне спорт».

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Вирішальна гра відбулася на стадіоні «Де Кейп» у нідерландському Роттердамі. Іспанська команда за підсумками серії пенальті обіграла Хорватію.

Як пише видання, Хорватія вперше брала участь у фінальній частині євротурніру. Іспанія ж уже виходила до фіналу, в сезоні 2020/21 програвши вирішальний матч Франції.

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Сьогодні ж основний час зустрічі завершився в нічию з рахунком 0:0. Тоді гра перейшла до екстратаймів. Там команди також не змогли забити у ворота суперника, тож володар трофею визначався у серії пенальті.

Післяматчеві 11-метрові принесли перемогу іспанській «Червоній фурії» – 4:5.

Зазначається, що це перший виграний євротурнір іспанців за понад 10 років.

Нагадаємо, 16 червня національна команда України виборола вольову перемогу в матчі третього туру кваліфікації перед Євро-2024 проти збірної Північної Македонії. Поєдинок завершився з рахунком 2:3.

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До слова, 12 червня у німецькому Бремені відбувся футбольний поєдинок збірної України з Німеччиною. Товариський матч завершився з рахунком 3:3.

Крім того, 33-річний вінгер (крайній півзахисник), капітан збірної України Андрій Ярмоленко залишає «Аль-Айн» з Абу-Дабі.

Як повідомлялося, український тенісист Віталій Сачко 18 червня виграв дебютний титул на рівні ATP Challenger Tour.