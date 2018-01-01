Стало відомо, коли відбудеться жеребкування півфіналів Кубку України з волейболу

Чоловіки дізнаються своїх суперників 10 січня, а жінки – 12-го

У середу, 10 січня, в офісі Федерації волейболу України відбудеться жеребкування, яке визначить пари суперників, котрі розіграють путівки до головного фіналу Кубку країни. Як відомо, у чоловіків до півфінальної стадії розіграшу Кубку України пробилися «Локомотив», «Барком-Кажани», «Новатор» і ВСК