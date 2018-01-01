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    Стало відомо, коли відбудеться жеребкування півфіналів Кубку України з волейболу

    Чоловіки дізнаються своїх суперників 10 січня, а жінки – 12-го
    У середу, 10 січня, в офісі Федерації волейболу України відбудеться жеребкування, яке визначить пари суперників, котрі розіграють путівки до головного фіналу Кубку країни. Як відомо, у чоловіків до півфінальної стадії розіграшу Кубку України пробилися «Локомотив», «Барком-Кажани», «Новатор» і ВСК
    • Сьогодні, 16:41
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    ФВУ
    ФВУ

    Чоловіки дізнаються своїх суперників 10 січня, а жінки – 12-го

    У середу, 10 січня, в офісі Федерації волейболу України відбудеться жеребкування, яке визначить пари суперників, котрі розіграють путівки до головного фіналу Кубку країни.

    Як відомо, у чоловіків до півфінальної стадії розіграшу Кубку України пробилися «Локомотив», «Барком-Кажани», «Новатор» і ВСК «МХП-Вінниця».

    Ці матчі відбудуться 20 та 21 січня. У разі обміну ідентичними перемогами, буде проведено додатковий «золотий» сет, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

    У жінок же квартет півфіналістів національного Кубка склали «Хімік», «Волинь-Університет-ОДЮСШ», «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» та «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ».

    Тут процедура жеребкування пар, яка є аналогічною чоловічій, відбудеться в офісі ФВУ у п'ятницю, 12 січня.

    Жінки проведуть свої поєдинки 27 і 28 січня.

    Зрештою, спільний фінал Кубку України серед чоловічих і жіночих команд відбудеться 17 лютого.

    Про місце проведення вирішальних поєдинків наразі не повідомляється.

    Кубок України Волейбол жеребкування
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