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    Стало відомо, скільки глядачів подивилися Олімпіаду на «UA: Перший»

    Трансляція фіналу чоловічого фристайлу, в якому Олександр Абраменко виборов срібну медаль, мала рейтинг 0,62% з часткою аудиторії 3,55% - Стало відомо, скільки глядачів подивилися Олімпіаду на «UA: Перший»
    Трансляція фіналу чоловічого фристайлу, в якому Олександр Абраменко виборов срібну медаль, мала рейтинг 0,62% з часткою аудиторії 3,55%

    До п’ятірки найрейтинговіших трансляцій Олімпіади потрапили змагання з біатлону у різних дисциплінах

    З 4 по 20 лютого в Пекіні пройшли зимові Олімпійські ігри.

    Олімпіаду в ефірі «UA:Перший» переглянули 13,2 млн глядачів (аудиторія 4+, уся Україна).

    Середня частка аудиторії трансляцій Олімпіади склала 2,34% (аудиторія 18+, уся Україна).

    Частка аудиторії телеканалу «UA:Перший» у період Олімпійських ігор склала 2,07%.

    До п’ятірки найрейтинговіших трансляцій Олімпіади потрапили змагання з біатлону у різних дисциплінах (за аудиторією 18+, уся Україна):

    • змішана естафета, 5 лютого – 1,70 rat%, 8,05 shr%;
    • гонка переслідування, жінки, 13 лютого – 1,59 rat%, 7,30 shr%;
    • індивідуальна гонка, жінки, 7 лютого – 1,31 rat%, 7,55 shr%;
    • гонка переслідування, чоловіки, 13 лютого – 1,26 rat%, 5,28 shr%;
    • спринт, чоловіки, 12 лютого – 1,17 rat%, 5,43 shr%.

    Трансляція церемонії відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні мала рейтинг 1,55% з часткою аудиторії 7,00%, а церемонія закриття – рейтинг 0,70% з часткою аудиторії 2,66%.

    Трансляція фіналу чоловічого фристайлу, в якому українець Олександр Абраменко виборов срібну медаль, мала рейтинг 0,62% з часткою аудиторії 3,55%.

    Джерело: UA:Перший

    Теги: Олімпіада біатлон рейтинг
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    Стало відомо, скільки глядачів подивилися Олімпіаду на «UA: Перший»