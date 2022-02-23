Стало відомо, скільки глядачів подивилися Олімпіаду на «UA: Перший»
До п’ятірки найрейтинговіших трансляцій Олімпіади потрапили змагання з біатлону у різних дисциплінах
З 4 по 20 лютого в Пекіні пройшли зимові Олімпійські ігри.
Олімпіаду в ефірі «UA:Перший» переглянули 13,2 млн глядачів (аудиторія 4+, уся Україна).
Середня частка аудиторії трансляцій Олімпіади склала 2,34% (аудиторія 18+, уся Україна).
Частка аудиторії телеканалу «UA:Перший» у період Олімпійських ігор склала 2,07%.
До п’ятірки найрейтинговіших трансляцій Олімпіади потрапили змагання з біатлону у різних дисциплінах (за аудиторією 18+, уся Україна):
- змішана естафета, 5 лютого – 1,70 rat%, 8,05 shr%;
- гонка переслідування, жінки, 13 лютого – 1,59 rat%, 7,30 shr%;
- індивідуальна гонка, жінки, 7 лютого – 1,31 rat%, 7,55 shr%;
- гонка переслідування, чоловіки, 13 лютого – 1,26 rat%, 5,28 shr%;
- спринт, чоловіки, 12 лютого – 1,17 rat%, 5,43 shr%.
Трансляція церемонії відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні мала рейтинг 1,55% з часткою аудиторії 7,00%, а церемонія закриття – рейтинг 0,70% з часткою аудиторії 2,66%.
Трансляція фіналу чоловічого фристайлу, в якому українець Олександр Абраменко виборов срібну медаль, мала рейтинг 0,62% з часткою аудиторії 3,55%.
Джерело: UA:Перший