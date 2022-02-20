Збірна України розвалюється, на наступній Олімпіаді не буде жодного призера Ігор

Олімпіада в Пекіні стала останньою в кар’єрі Абраменка, Семеренко і Білосюк

Збірній України за чотири роки належить вирішити завдання, ким замінити учорашніх лідерів. Все йде до того, що в провідних зимових видах спорту у нас повністю зміняться лідери. Розуміло, що до Олімпіади в Мілані й Контіно 2026 року точно не готуватимуться біатлоністки сестри Валентина і Віта Семеренко, а також капітан команди Олена Білосюк (Підгрушна). Цій трійці олімпійських чемпіонок Сочі-2014 буде по 39-40 років. Не виключено, що залишить спорт і 31-річна Юлія Джима. В усякому разі президент федерації біатлону Володимир Бринзак не знає, чи виступатиме вона надалі. Та й сама Юлія ще рік тому не знала, чи варто їй залишатися в спорті.

«Щодо контурів жіночої команди на майбутній олімпійський цикл, то тут поки що важко сказати. Чи захоче Джима продовжувати виступи? Зрозуміло, що Олена, і Віта з Валею не виступатимуть. Чи залишиться Петренко? Теж не факт, бо має сім'ю, маленьку дитину», – розповів Бринзак сайту федерації біатлону.

Не буде в Італії за чотири роки і найтитулованішого нашого олімпійця в зимових видах Олександра Абраменка. Він ще до Олімпіади в Пекіні хотів залишити спорт, а до наступної йому виповниться вже 37 років. Виходить, що на наступних зимових Іграх у нас в команді не буде жодного призера олімпіад.

Висококласних фігуристів і лижників, бобслеїстів і саночників, хокеїстів і ковзанярів уже немає. Тож кого наша країна представить світу за чотири роки – загадка.

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