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    Глава оргкомітету Олімпіади-2020 серйозно стурбований ситуацією з коронавірусом

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    Глава оргкомітету Олімпіади-2020 серйозно стурбований ситуацією з коронавірусом

    Прем'єр-міністр Японії Абе завірив, що влада країни вживатиме усіх необхідних заходів для зменшення впливу вірусу на підготовку і проведення Олімпіади

    Глава оргкомітету Олімпійських ігор 2020 року в Токіо Тосіро Муто відреагував на ситуацію з коронавірусом, який може поставити під загрозу проведення змагань.

    Нагадаємо, кількість інфікованих пневмонією, викликаною вірусом 2019 nCoV, в материковому Китаї перевищила 24,3 тис. осіб, загинули 490 жителів.

    Враховуючи дві смерті, що були зафіксовані за межами материкового Китаю — по одній у Філіппінах і Гонконзі — всього 492 загиблих.

    «Я серйозно стурбований. Сподіваюся, ситуація вирішиться якомога швидше», - наводить слова Муто Reuters.

    Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе завірив, що влада країни вживатиме усіх необхідних заходів для зменшення впливу вірусу на підготовку і проведення Олімпіади, яка стартує 24 липня.

    Глава Олімпійського селища Сабуро Кавабуті висловив надію, що Ігри пройдуть спокійно і коронавірус ніяк не позначиться на учасниках змагань і вболівальниках.

    Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Японія
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