Глава оргкомітету Олімпіади-2020 серйозно стурбований ситуацією з коронавірусом



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Прем'єр-міністр Японії Абе завірив, що влада країни вживатиме усіх необхідних заходів для зменшення впливу вірусу на підготовку і проведення Олімпіади

Глава оргкомітету Олімпійських ігор 2020 року в Токіо Тосіро Муто відреагував на ситуацію з коронавірусом, який може поставити під загрозу проведення змагань.

Нагадаємо, кількість інфікованих пневмонією, викликаною вірусом 2019 nCoV, в материковому Китаї перевищила 24,3 тис. осіб, загинули 490 жителів.

Враховуючи дві смерті, що були зафіксовані за межами материкового Китаю — по одній у Філіппінах і Гонконзі — всього 492 загиблих.

«Я серйозно стурбований. Сподіваюся, ситуація вирішиться якомога швидше», - наводить слова Муто Reuters.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе завірив, що влада країни вживатиме усіх необхідних заходів для зменшення впливу вірусу на підготовку і проведення Олімпіади, яка стартує 24 липня.

Глава Олімпійського селища Сабуро Кавабуті висловив надію, що Ігри пройдуть спокійно і коронавірус ніяк не позначиться на учасниках змагань і вболівальниках.

Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.