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Євро-2024. Збірна України оголосила стартовий склад на гру проти Румунії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Євро-2024. Збірна України оголосила стартовий склад на гру проти Румунії
Україна розпочне Євро-2024 на мюнхенській «Альянц Арені»
фото: УАФ

Поєдинок розпочнеться сьогодні о 16:00

Українська асоціація футболу оприлюднила стартовий склад збірної України на матч першого туру Євро-2024 проти Румунії. Поєдинок пройде сьогодні, 17 червня, о 16:00 за київським на мюнхенській «Альянц Арені».

Збірна України

Євро-2024. Збірна України оголосила стартовий склад на гру проти Румунії фото 1

Основний склад: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Судаков, Степаненко, Шапаренко – Циганков, Довбик, Мудрик

Запасні гравці: Бущан, Трубін, Сваток, Таловєров, Сидорчук, Ярмоленко, Маліновський, Яремчук, Миколенко, Бражко, Зубков, Бондар, Тимчик, Ванат, Міхайличенко.

Збірна Румінії

Основний склад: Ніце – Раціу, Дрегушин, Бурке, Банку – М. Марін – Ман, Р. Марін, Станчу, Коман – Дрегуш.

Запасні гравці: Молдован, Тирновану, Рус, Неделчару, Алібек, Чікилдеу, Пушкаш, Хаджі, Міхейле, Олару, Могош, Сореску, Раковіцан, Бирліджа, Шут.

Нагадаємо, на матчі-відкритті Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах вивісили мінімум два прапори Росії.

До слова, у матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турнір здобула розгромну перемогу над Шотландією з рахунком 5:1.

Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024. Зазначимо, що одразу для 9 гравців цей чемпіонат Європи стане дебютним в кар'єрі. На Євро вперше поїдуть Лунін, Конопля, Бондар, Сваток, Таловєров, Михайліченко, Бражко, Мудрик та Ванат.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії. 

Читайте також: Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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