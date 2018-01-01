Стало відомо, які телеканали покажуть матчі збірної України у відборі до ЧС-2019

Українські телеглядачі побачать матчі чоловічої збірної України з гандболу, які відбудуться в Італії

Федерації гандболу України вдалось домовитись про отримання прав на телетрансляції матчів національної збірної у відборі до Чемпіонату світу-2019 і показ ігор у прямому ефірі телеканалів XSPORT та СПОРТ 1. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України. Таким чином, українські телеглядачі зможуть побачити всі поєдинки чоловічої



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Українські телеглядачі побачать матчі чоловічої збірної України з гандболу, які відбудуться в Італії

Федерації гандболу України вдалось домовитись про отримання прав на телетрансляції матчів національної збірної у відборі до Чемпіонату світу-2019 і показ ігор у прямому ефірі телеканалів XSPORT та СПОРТ 1.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

Таким чином, українські телеглядачі зможуть побачити всі поєдинки чоловічої збірної України у груповому турнірі відбору, що пройде з 11-го по 13-те січня в італійському Больцано.

Суперниками української команди стануть Фарери, Італія та Румунія.

Лише переможець групи вийде до раунду плей-офф відбору на ЧС-2019.

11 січня

Україна – Фарерські острови – початок о 17:30

12 січня

Італія – Україна – початок о 20:00

13 січня

Румунія – Україна – початок о 19:15

Нагадаємо, тренер збірної України з гандболу Віталій Андронов сказав, що потрібно показати найкращу гру, щоб вийти у плей-офф Чемпіонату світу.