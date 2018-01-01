Стало відомо, які телеканали покажуть матчі збірної України у відборі до ЧС-2019
- Сьогодні, 10:58
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Українські телеглядачі побачать матчі чоловічої збірної України з гандболу, які відбудуться в Італії
Федерації гандболу України вдалось домовитись про отримання прав на телетрансляції матчів національної збірної у відборі до Чемпіонату світу-2019 і показ ігор у прямому ефірі телеканалів XSPORT та СПОРТ 1.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.
Таким чином, українські телеглядачі зможуть побачити всі поєдинки чоловічої збірної України у груповому турнірі відбору, що пройде з 11-го по 13-те січня в італійському Больцано.
Суперниками української команди стануть Фарери, Італія та Румунія.
Лише переможець групи вийде до раунду плей-офф відбору на ЧС-2019.
11 січня
Україна – Фарерські острови – початок о 17:30
12 січня
Італія – Україна – початок о 20:00
13 січня
Румунія – Україна – початок о 19:15
Нагадаємо, тренер збірної України з гандболу Віталій Андронов сказав, що потрібно показати найкращу гру, щоб вийти у плей-офф Чемпіонату світу.