  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стало відомо, які телеканали покажуть матчі збірної України у відборі до ЧС-2019

    Українські телеглядачі побачать матчі чоловічої збірної України з гандболу, які відбудуться в Італії
    Федерації гандболу України вдалось домовитись про отримання прав на телетрансляції матчів національної збірної у відборі до Чемпіонату світу-2019 і показ ігор у прямому ефірі телеканалів XSPORT та СПОРТ 1. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України. Таким чином, українські телеглядачі зможуть побачити всі поєдинки чоловічої
    • Сьогодні, 10:58
    • Розсилка
    ФГУ
    ФГУ

    Українські телеглядачі побачать матчі чоловічої збірної України з гандболу, які відбудуться в Італії

    Федерації гандболу України вдалось домовитись про отримання прав на телетрансляції матчів національної збірної у відборі до Чемпіонату світу-2019 і показ ігор у прямому ефірі телеканалів XSPORT та СПОРТ 1.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Таким чином, українські телеглядачі зможуть побачити всі поєдинки чоловічої збірної України у груповому турнірі відбору, що пройде з 11-го по 13-те січня в італійському Больцано.

    Суперниками української команди стануть Фарери, Італія та Румунія.

    Лише переможець групи вийде до раунду плей-офф відбору на ЧС-2019.

    11 січня
    Україна – Фарерські острови – початок о 17:30

    12 січня
    Італія – Україна – початок о 20:00

    13 січня
    Румунія – Україна – початок о 19:15

    Нагадаємо, тренер збірної України з гандболу Віталій Андронов сказав, що потрібно показати найкращу гру, щоб вийти у плей-офф Чемпіонату світу.

    чемпіонат світу Збірна України Гандбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ