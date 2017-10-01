Тренер збірної України з гандболу Андронов: Потрібно показати найкращу гру, щоб вийти у плей-офф Чемпіонату світу

Головний наставник чоловічої команди поділився своїми думками напередодні старту кваліфікації на ЧС-2019 з гандболу

Головний тренер чоловічої збірної України з гандболу Віталій Андронов розповів про перебіг зборів у Німеччині і прокоментував результати двох контрольних матчів. Нагадаємо, у них українці переграли німецькі клуби «Фестенфельдбрюк» (39:36) і «Корнвестгайм» (37:30). Через ці матчі збірна України готувалася до участі у



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Віталій Андронов

Головний наставник чоловічої команди поділився своїми думками напередодні старту кваліфікації на ЧС-2019 з гандболу

Головний тренер чоловічої збірної України з гандболу Віталій Андронов розповів про перебіг зборів у Німеччині і прокоментував результати двох контрольних матчів.

Нагадаємо, у них українці переграли німецькі клуби «Фестенфельдбрюк» (39:36) і «Корнвестгайм» (37:30).

Через ці матчі збірна України готувалася до участі у кваліфікаційному турнірі в італійському Больцано (11-13 січня) у відборі на Чемпіонат світу-2019.

Про загальне враження від гри команди на зборі

«Поки, чесно кажучи, я не зовсім задоволений, - розпочав Віталій Андронов. – Найголовніше, що у захисті багато пропускаємо, хоча робили головний акцент на оборону. Спаринги показали наші проблеми».

«Помилки є, адже ми грали під навантаженням. Перші три дні зборів ми підтягували «фізику» й у контрольних матчах грали на тлі втоми. Видно, що поки нам бракує швидкості. У нападі забиваємо багато. Добре, що Онуфрієнко став у нагоді», - додав він.

Про окремі позиції

«У центрі оборони поки наші лідери – це Шевельов і Дорощук, на них і лягає основне навантаження. Пробуємо також Северина, Жукова – багато сполучень. Пробували захист 5-1, 6-0», - зауважив тренер.

«Поки я задоволений тільки крайніми гравцями, а у задній лінії й у захисті у нас є проблеми, але це і найскладніші місця, тому працюємо. Все – у робочому режимі, все йде за планом. Дуже непогано виглядає Горига. Акименка пробуємо як правого півсереднього», - пояснив наставник.

Про те, як ділять між собою час воротарі: Чуприна, Деревянкин і Терехов

«Усі воротарі отримували однакову кількість часу, стояли по 20 хвилин. Першим виходив Чуприна. Він вважається номінально першим воротарем, але поки у голкіперів також не все виходить: і у взаємодії із захисниками, і в інших компонентах. Це також я поки списую на те, що ми грали під навантаженнями. Ми три дні тренувалися, потім тренування та гра, потім знову тренування та гра. П'ять днів без вихідних – це накладає відбиток. До того ж тут середньогір’я: позначився фактор акліматизації, яка потрапила саме на дні ігор. Було видно, що ми не встигаємо. Витривалість є, але швидкості не вистачає. Це, зокрема, стало причиною великої кількості помилок в обороні», - розповів Андронов.

«Сергій – один з лідерів, це досвідчений гравець, і ми дуже задоволені, що він з нами. Він нам допоможе. Те, що він приїхав, це – плюс для всієї збірної. Його досвід і його присутність позитивно позначаються на грі», - поділився своєю думкою тренер.

Про Захара Денисова, який закинув 15 м’ячів у двох матчах

«Денисов – це лідер нашої команди. Він, мабуть, єдиний гравець, до якого у мене немає претензій по цих двох іграх. Денисов працює і в захисті, і в нападі, забиває свої голи, виконує свої обов'язки», - зауважив наставник.

Чоловіча збірна України з гандболу

Про враження від новачка збірної Дмитра Гориги

«Видно, що він трохи скутий, і йому потрібно трохи розслабитися. Він молодий, відчуває відповідальність. У другій грі Горига зіграв дуже гідно. Ми знаємо, що у нього є величезний потенціал, тому він і викликаний у збірну. Але цей потенціал потрібно реалізувати, потрібно підвищити своє розуміння гри, і, думаю, у нього все буде добре. Ми розраховуємо на нього у майбутньому. Поки він виглядає нормально», - зазначив Андронов.

Про настрій у команді

«Як я і говорив, виходить не все, тому настрій робочий, усі зосереджені, хочуть, щоб у нас все вийшло. Ми розуміємо, що нам доведеться зустрітися з дуже сильними командами. Потрібно, щоб ми показали свою найкращу гру, і щоб удача була на нашому боці. У понеділок у команди вихідний. Після обіду – відновлювальні процедури: сауна, масаж, перегляди вирішили не робити, а повністю відключитися від гандболу. У вівторок переглянемо наші ігри проти німецьких клубів, а на вечірньому тренуванні будемо виправляти наші помилки, яких ми припускаємось», - підсумував він.

10 січня збірна України переїде в італійський Больцано. Саме у цьому місті з 11-го по 13-те січня пройде кваліфікаційний турнір до Чемпіонату світу-2019. Суперниками команди Віталія Андронова стануть Фарери (11 січня), Італія (12 січня) та Румунія (13 січня). Переможець квартету вийде до плей-офф відбору.

Склад збірної України:

воротарі: Ігор Чуприна, (27 років, «Татран», Словаччина), Антон Деревянкин (26, ZTR), Антон Терехов (25, «Мотор»);

ліві крайні: Захар Денисов (27, «Мотор»), Олександр Полторацький (27, «Анкараспор», Туреччина);

праві крайні: Андрій Акименко (23, ZTR), Юрій Кубатко (29, «Мотор»), Артем Козакевич (25, «Мотор»);

ліві півсередні: Станіслав Жуков (25, «Гуммерсбах», Німеччина), Дмитро Горига (20, ЗНТУ-ЗАБ);

праві півсередні: Сергій Онуфрієнко (32, Pays d`Aix Universite Club, Франція) Роман Чичикало (25, «Брегенц», Австрія);

розігруючі: Олександр Тільте (22, ZTR), Олександр Южбабенко (28, «Спартак», Росія);

лінійні: Олександр Шевельов (30, «Мотор»), Дмитро Дорощук (31, «Мотор»), Іван Бурзак (19, ZTR), Роман Северин (23, ZTR).

Головний тренер – Віталій Андронов. Тренер – Олександр Дудко. Лікар – Олександр Фурманець. Керівник делегації – Євген Петрушевський

За матеріалами сайту Федерації гандболу України