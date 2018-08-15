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    Став відомий час початку матчів «Динамо» та «Аякса» у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

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    Став відомий час початку матчів «Динамо» та «Аякса» у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

    Команди розіграють путівку у груповий етап найпрестижнішого клубного турніру

    Визначилися дати, коли зіграють між собою «Динамо» і «Аякс» в межах плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

    Перший матч відбудеться 22 серпня, в Амстердамі, на «Йохан Кройфф Арені».

    Початок матчу - 22.00.

    Матч-відповідь, на НСК «Олімпійський», команди зіграють 28 серпня. Початок - о 22.00.

    Нідерландський клуб за підсумками двох матчів пройшов бельгійський «Стандард».

    У свою чергу «Динамо» за сумою двох матчів пройшло празьку «Славію».

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