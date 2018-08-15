Став відомий час початку матчів «Динамо» та «Аякса» у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
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Команди розіграють путівку у груповий етап найпрестижнішого клубного турніру
Визначилися дати, коли зіграють між собою «Динамо» і «Аякс» в межах плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Перший матч відбудеться 22 серпня, в Амстердамі, на «Йохан Кройфф Арені».
Початок матчу - 22.00.
Матч-відповідь, на НСК «Олімпійський», команди зіграють 28 серпня. Початок - о 22.00.
Нідерландський клуб за підсумками двох матчів пройшов бельгійський «Стандард».
У свою чергу «Динамо» за сумою двох матчів пройшло празьку «Славію».