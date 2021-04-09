Усі з’явилися в один день: у зірки «Барселони» троє дітей народилися 8 квітня

В Антуана Грізманна всі діти народилися в один день

Унікальний випадок стався в родині французького нападника Антуана Грізманна

Учора форвард «Барселони» Антуан Грізманн пропустив тренування команди. Він утретє став батьком. Як повідомляє Mundo Deportivo, у гравця збірної Франції і його дружини Еріки Чопер народилася дочка, її назвали Альба.

У тому, що дівчинка з’явилися саме вчора, є дивовижна закономірність. Справа в тому, що всі діти Грізманна народилися 8 квітня. Старша дочка, Міа, з'явилася на світ 8 квітня 2016 року, а хлопчик Амаро народився 8 квітня 2019-го.

Нападник напевно отримає багато питань від своїх одноклубників і зможе відповісти на них уже сьогодні, коли повернеться до тренувань перед матчем з «Реалом», який відбудеться 10 квітня.