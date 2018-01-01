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    Став відомий склад збірної України на першу біатлонну гонку Олімпійських ігор

    У спринті виступлять чотири українські біатлоністки
    Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, хто виступить в першій біатлонній гонці Олімпійських ігор. Спринт побіжать Юлія Джима, сестри Семеренко та Анастасія Меркушина, для якої Ігри-2018 стануть дебютними. Не виступлять в першій гонці чемпіонка Європи в спринті Ірина Варвинець і Олена Підгрушна, яка стане прапороносцем
    • Вчора, 21:50
    • Розсилка
    Фото: IBU
    Фото: IBU

    У спринті виступлять чотири українські біатлоністки

    Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, хто виступить в першій біатлонній гонці Олімпійських ігор.

    Спринт побіжать Юлія Джима, сестри Семеренко та Анастасія Меркушина, для якої Ігри-2018 стануть дебютними.

    Не виступлять в першій гонці чемпіонка Європи в спринті Ірина Варвинець і Олена Підгрушна, яка стане прапороносцем України на відкритті Олімпіади 9 лютого.

    Гонка пройде 10 лютого, початок о 13.15.

    Джерело: xsport.ua

    Олімпійські ігри (Олімпіада) біатлон Збірна України лижний спорт
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