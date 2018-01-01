Став відомий склад збірної України на першу біатлонну гонку Олімпійських ігор
- Вчора, 21:50
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Фото: IBU
У спринті виступлять чотири українські біатлоністки
Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, хто виступить в першій біатлонній гонці Олімпійських ігор.
Спринт побіжать Юлія Джима, сестри Семеренко та Анастасія Меркушина, для якої Ігри-2018 стануть дебютними.
Не виступлять в першій гонці чемпіонка Європи в спринті Ірина Варвинець і Олена Підгрушна, яка стане прапороносцем України на відкритті Олімпіади 9 лютого.
Гонка пройде 10 лютого, початок о 13.15.
Джерело: xsport.ua