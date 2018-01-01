Став відомий склад збірної України на першу біатлонну гонку Олімпійських ігор

У спринті виступлять чотири українські біатлоністки

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, хто виступить в першій біатлонній гонці Олімпійських ігор. Спринт побіжать Юлія Джима, сестри Семеренко та Анастасія Меркушина, для якої Ігри-2018 стануть дебютними. Не виступлять в першій гонці чемпіонка Європи в спринті Ірина Варвинець і Олена Підгрушна, яка стане прапороносцем