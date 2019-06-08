  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Степаненко: Серби поставилися до нас без поваги

    • Розсилка
    Тарас Степаненко впорався зі своїми обов'язками в середині поля - Степаненко: Серби поставилися до нас без поваги
    Тарас Степаненко впорався зі своїми обов'язками в середині поля
    UEFA.com

    Хавбек збірної України - про яскраву перемогу у матчі відбору до Євро-2020

    Півоборонець збірної України Тарас Степаненко прокоментував розгромну перемогу нашої команди над Сербією у відбірному матчі чемпіонату Європи-2020.

    Читайте також

    «Як на мене, серби поставилися до нас без належної поваги. Вони виставили надто атакувальний склад і ми їх за це покарали. Взагалі, ми налаштовувалися на важку гру і такою вона й вийшла. Просто рахунок великий. Безперечно, натхнення додали трибуни. Тут неможливо грати в півсили. Сьогодні кожен гравець виклася без останку. Трибуни мене вразили, ще коли вийшов на розминку. А коли виконувався гімн, мурашки бігли по шкірі. Такого виконання національного славня я вже давно не бачив. Дякую усім, хто нас так щиро підтримував», - сказав Тарас.

    Збірна України очолює відбірну групу. Наступний матч синьо-жовті проведуть у понеділок, 10 червня. О 21:45 на «Арені-Львів» команда Андрія Шевченка прийматиме Люксембург.

     Читайте також: Шевченко прокоментував шедевральну перемогу над Сербією
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020 Тарас Степаненко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ