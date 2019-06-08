Степаненко: Серби поставилися до нас без поваги
Хавбек збірної України - про яскраву перемогу у матчі відбору до Євро-2020
Півоборонець збірної України Тарас Степаненко прокоментував розгромну перемогу нашої команди над Сербією у відбірному матчі чемпіонату Європи-2020.
«Як на мене, серби поставилися до нас без належної поваги. Вони виставили надто атакувальний склад і ми їх за це покарали. Взагалі, ми налаштовувалися на важку гру і такою вона й вийшла. Просто рахунок великий. Безперечно, натхнення додали трибуни. Тут неможливо грати в півсили. Сьогодні кожен гравець виклася без останку. Трибуни мене вразили, ще коли вийшов на розминку. А коли виконувався гімн, мурашки бігли по шкірі. Такого виконання національного славня я вже давно не бачив. Дякую усім, хто нас так щиро підтримував», - сказав Тарас.
Збірна України очолює відбірну групу. Наступний матч синьо-жовті проведуть у понеділок, 10 червня. О 21:45 на «Арені-Львів» команда Андрія Шевченка прийматиме Люксембург.