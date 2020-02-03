Як виглядає недобудована арена Євробаскету 2015 у Дніпрі

Стоунхендж на Дніпрі: Як виглядає недобудована арена Євробаскету 2015



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Привиди минулого у Дніпрі Інформатор

Арена у Дніпрі справляє постапокаліптичне враження

Наприкінці 2011 Україна здобула право на проведення Євробаскету - влада за часів Януковича дуже полюбляла проводити великі спортивні форуми - це й престиж, й дерібан. Не були проти й олігархи.

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Так, після футбольного Євро 2012 Україна одразу почала готуватися до Євробаскету 2015, але життя внесло власні корективи. Російська агресія миттєво зробила ту “мрію” неактуальною. А на спогад лишились спортивні довгобуди або, будемо відверті - недобудови.

У Дніпрі таких дві - це баскетбольна арена на Набержній Перемоги та палац спорту “Метеор”.

Колеги з порталу Інформатор зняли репортаж про баскетбольну арену та показали, в якому страшному стані вона зараз.

Щоб зафільмувати той новітній українскьий стоунхендж знадобився дрон, але ті кадрі того варті.

Арена Євробаскету 2015 у Дніпрі - сучасний стан Автор: Інформатор

Джерело: Інформатор