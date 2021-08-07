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    «Судді – тварі!» Росіяни лютують через першу в історії поразку в художній гімнастиці

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    «Судді – тварі!» Росіяни лютують через першу в історії поразку в художній гімнастиці
    Фото з відкритих джерел

    На Олімпіаді завершилися особисті змагання у «художниць»

    Російські гімнастки вперше з 1996 року залишилися без золотої нагороди на Олімпіаді. Раніше їхні представники завжди були серед суддів і в суперечливих моментах перемога діставалася або Аліні Кабаєвій, або Маргариті Мамун. А в Токіо щось пішло не так. У вправах зі стрічкою Діна Аверіна виступила дуже погано, хоча до цього була лідером змагань. Відтак судді поставили заслужені бали і Аверіна опустилася на друге місце.

    «Судді – тварі! Це свавілля! Чому на Олімпіаді судді змінюють оцінки? Ми знаємо, що наші дівчатка – найкращі. Але нам щось потрібно робити. Судді не хотіли, щоб у нас була золота медаль! Це просто неподобство», – заявила ЗМІ заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова, чиї вихованки завжди займали високі місця на Іграх.

    Змагання в Токіо сенсаційно виграла представниця Ізраїлю Ліной Ашрам, росіянка Діна Аверіна завоювала срібло, третьою стала білоруска Аліна Горносько.

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    Теги: Олімпіада
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    «Судді – тварі!» Росіяни лютують через першу в історії поразку в художній гімнастиці