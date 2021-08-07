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    Українка сенсаційно здолала чемпіонку світу й вийшла в півфінал Олімпіади

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    Олена Старікова продовжує боротьбу за нагороди - Українка сенсаційно здолала чемпіонку світу й вийшла в півфінал Олімпіади
    Олена Старікова продовжує боротьбу за нагороди
    Фото з відкритих джерел

    Велосипедистка Олена Старікова випередила суперницю на 0,001 секунди

    Українська велосипедистка Олена Старікова, яка в кейріні була четвертою, в спринті вже дісталася до півфіналу. В 1/4 фіналу вона змагалася з найшвидшою спортсменкою планети Леєю Фрідріх з Німеччини.

    У першому заїзді Старікова перемогла суперницю, вискочивши з-за спини. Перевагу українки засвідчив фотофініш, а в часі вона склала 0,001 секунди.

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    У другому заїзді українка поступилася з відставанням +0,018 с. У третьому вирішальному заїзді Олена здобула перемогу. Вона випередила суперницю на 0,019 с.

    Півфінальні заїзди пройдуть 8 серпня.

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    Теги: Олімпіада
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    Українка сенсаційно здолала чемпіонку світу й вийшла в півфінал Олімпіади