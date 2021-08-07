Синхроністки вибороли «найдорожчу» для України медаль Олімпіади

Наші майстрині синхронного плавання стали бронзовими призерками

Збірна України з синхронного плавання стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо. Наші спортсменки йшли третіми після вчорашньої технічної програми, а сьогодні зберегли завойоване місце.

Таким чином, призерами Ігор у Токіо стали Марта Фєдіна, Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Владислава й Марина Алексіїви, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Катерина Резнік.

Нагорода синхроністок стала 17-ю на рахунку України на цих Іграх у Токіо.

До цього в Токіо Україна вже здобула одну бронзову нагороду. В змаганнях дуетів до трійки найсильніших увійшли Марта Фєдіна та Анастасія Савчук. Це стало першою олімпійською медаллю збірної загалом у цьому виді спорту.

Командна нагорода синхроністок стала найдорожчою. Якщо врахувати, що держава за кожну "бронзу" дає преміє у розмірі 55 тисяч у.о., то ця медаль в сумі потягне на майже 12 мільйонів гривень.

В передостанній день Олімпіади збірна України виграла дві срібні нагороди. Раніше на п'єдестал піднялися каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова (яскраві фото), а також боксер Олександр Хижняк.

Усі медалі України на Олімпіаді-2020