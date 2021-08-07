Синхроністки вибороли «найдорожчу» для України медаль Олімпіади
Наші майстрині синхронного плавання стали бронзовими призерками
Збірна України з синхронного плавання стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо. Наші спортсменки йшли третіми після вчорашньої технічної програми, а сьогодні зберегли завойоване місце.
Таким чином, призерами Ігор у Токіо стали Марта Фєдіна, Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Владислава й Марина Алексіїви, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Катерина Резнік.
Нагорода синхроністок стала 17-ю на рахунку України на цих Іграх у Токіо.
До цього в Токіо Україна вже здобула одну бронзову нагороду. В змаганнях дуетів до трійки найсильніших увійшли Марта Фєдіна та Анастасія Савчук. Це стало першою олімпійською медаллю збірної загалом у цьому виді спорту.
Командна нагорода синхроністок стала найдорожчою. Якщо врахувати, що держава за кожну "бронзу" дає преміє у розмірі 55 тисяч у.о., то ця медаль в сумі потягне на майже 12 мільйонів гривень.
В передостанній день Олімпіади збірна України виграла дві срібні нагороди. Раніше на п'єдестал піднялися каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова (яскраві фото), а також боксер Олександр Хижняк.
Усі медалі України на Олімпіаді-2020
- «золото»: Жан Беленюк (боротьба)
- «срібло»: Михайло Романчук (плавання), Парвіз Насібов (боротьба), Анжеліка Терлюга (карате), Людмила Лузан, Анастасія Четверікова (веслування), Олександр Хижняк (бокс)
- «бронза»: Дар'я Білодід (дзюдо), Ігор Рейзлін (фехтування), Олена Костевич / Олег Омельчук (стрільба), Михайло Романчук (плавання), Еліна Світоліна (теніс), Алла Черкасова (боротьба), Марта Фєдіна, Анастасія Савчук (артистичне плавання), Ірина Коляденко (боротьба), Анастасія Лузан (веслування), Станіслав Горуна (карате).
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