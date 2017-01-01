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    Суперліга. «Запоріжжя» спробує взяти реванш у «БІПИ», «Миколаїв» прийме «Хімік»

    У четвер, 30 листопада, відбудеться два матчі регулярного чемпіонату баскетбольного чемпіонату України серед чоловіків
    У четвер, 30 листопада, БК «Запоріжжя» у домашньому поєдинку гратиме проти одеської «БІПИ». Команда Валерія Плеханова, в активі якої лише одна перемога у 10-ти поєдинках, незважаючи на гру на своєму паркеті, буде вважатися аутсайдером поєдинку з одеситами, які набрали непоганий хід в останніх матчах «регулярки».
    • Вчора, 18:12
    • Розсилка
    Фото ФБУ
    Фото ФБУ

    У четвер, 30 листопада, відбудеться два матчі регулярного чемпіонату баскетбольного чемпіонату України серед чоловіків

    У четвер, 30 листопада, БК «Запоріжжя» у домашньому поєдинку гратиме проти одеської «БІПИ».

    Команда Валерія Плеханова, в активі якої лише одна перемога у 10-ти поєдинках, незважаючи на гру на своєму паркеті, буде вважатися аутсайдером поєдинку з одеситами, які набрали непоганий хід в останніх матчах «регулярки».

    Після невпевненого старту сезону «БІПА», яка суттєво оновила склад перед початком чемпіонату, помітно додала у командній грі на обох сторонах майданчику, інформує офіційний сайт ФБУ.

    До того ж одесити підсилились Максимом Луценком, в той час як у господарів у сьогоднішньому поєдинку знову поза грою основний розігруючий Павло Буренко.

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    Принципове протистояння відбудеться у Миколаєві, де місцеві «корабели» прийматимуть южненський «Хімік».

    Господарі проведуть перший матч регулярного чемпіонату Суперліги на чолі з Володимиром Поляхом, який змінив на посаді головного тренера команди Сергія Кірлана.

    Миколаївці до цього матчу підходять з чотирма перемогами у дев’яти поєдинках, у той час як «Хімік», зігравши сім матчів, виграв лише три.

    Для команди Віталія Степановського це – найгірший старт сезону за останні роки. Однак виїзний матч проти традиційно непоступливих вдома «корабелів» продемонструє, чи пішла южненцям на користь пауза у чемпіонаті.

    Це буде перша зустріч географічних сусідів у цьому сезоні.

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