Суперліга. «Запоріжжя» спробує взяти реванш у «БІПИ», «Миколаїв» прийме «Хімік»

У четвер, 30 листопада, відбудеться два матчі регулярного чемпіонату баскетбольного чемпіонату України серед чоловіків

У четвер, 30 листопада, БК «Запоріжжя» у домашньому поєдинку гратиме проти одеської «БІПИ». Команда Валерія Плеханова, в активі якої лише одна перемога у 10-ти поєдинках, незважаючи на гру на своєму паркеті, буде вважатися аутсайдером поєдинку з одеситами, які набрали непоганий хід в останніх матчах «регулярки».



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Фото ФБУ

У четвер, 30 листопада, відбудеться два матчі регулярного чемпіонату баскетбольного чемпіонату України серед чоловіків

У четвер, 30 листопада, БК «Запоріжжя» у домашньому поєдинку гратиме проти одеської «БІПИ».

Команда Валерія Плеханова, в активі якої лише одна перемога у 10-ти поєдинках, незважаючи на гру на своєму паркеті, буде вважатися аутсайдером поєдинку з одеситами, які набрали непоганий хід в останніх матчах «регулярки».

Після невпевненого старту сезону «БІПА», яка суттєво оновила склад перед початком чемпіонату, помітно додала у командній грі на обох сторонах майданчику, інформує офіційний сайт ФБУ.

До того ж одесити підсилились Максимом Луценком, в той час як у господарів у сьогоднішньому поєдинку знову поза грою основний розігруючий Павло Буренко.

Перший матч між цими командами завершився перемогою команди Вадима Пудзирея з рахунком 84:77.

«Запоріжжя-ZOG» – «БІПА». Початок матчу – 18:00

Принципове протистояння відбудеться у Миколаєві, де місцеві «корабели» прийматимуть южненський «Хімік».

Господарі проведуть перший матч регулярного чемпіонату Суперліги на чолі з Володимиром Поляхом, який змінив на посаді головного тренера команди Сергія Кірлана.

Миколаївці до цього матчу підходять з чотирма перемогами у дев’яти поєдинках, у той час як «Хімік», зігравши сім матчів, виграв лише три.

Для команди Віталія Степановського це – найгірший старт сезону за останні роки. Однак виїзний матч проти традиційно непоступливих вдома «корабелів» продемонструє, чи пішла южненцям на користь пауза у чемпіонаті.

Це буде перша зустріч географічних сусідів у цьому сезоні.

«Миколаїв» – «Хімік». Початок матчу – 19:00