Матч Першої ліги перенесено через зараження футболістів коронавірусом



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«Волинь» продовжує боротьбу із Covid-19 у власному клубі

Матч четвертого туру Першої ліги «Миколаїв» - «Волинь» не відбудеться через спалах коронавірусу в луцькому клубі.

«Згідно з рішенням Адміністрації ПФЛ матч четвертого туру, у якому «Волинь» мала грати на виїзді з «Миколаєвом», перенесено на пізніший термін. Поєдинок повинен був відбутися у суботу, 26 вересня. Таке рішення у ПФЛ ухвалили після звернення нашого клубу, в якому відбулося зараження на Covid-19 значної частини футболістів та персоналу команди», - йдеться у повідомленні «Волині».

Кількість футболістів і працівників клубу, які нині лікуються від Covid-19 в ФК «Волинь» не уточнюють. Відомо, що позитивні ПЛР-тести «Хрестоносці» отримали 15 вересня.

Примітно, що «Волинь» повинна була зіграти також матч третього туру Першої ліги проти тернопільської «Ниви», однак цю гру також перенесли через ситуацію з коронавірусом.

Додамо також, цього сезону «Волинь» в двох поєдинках Першої ліги здобула лише один бал. В раунді 1/32 фіналу Кубка України команда вилетіла від «Прикарпаття» (0:1).

Джерело: ФК Волинь