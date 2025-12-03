Головна Спорт Новини
Суперник збірної України вдруге поспіль став переможцем жіночої Ліги націй з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Новий тріумф Іспанії в Лізі націй

У вирішальному протистоянні Іспанія здолала Німеччину

Визначився переможець другого в історії жіночої Ліги націй з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Як і в дебютному розіграші, чемпіоном стала команда Іспанії, яка є суперником збірної України у відбірному турнірі ЧС-2027.

У півфіналах Іспанія обіграла Швецію (4:0, 1:0), а Німеччина пройшла Францію (1:0, 2:2). У вирішальному протистоянні Іспанія здолала Німеччину (0:0, 3:0), а в боротьбі за бронзу Франція перемогла Швецію (2:1, 2:2).

Жіноча Ліга націй-2025. Фінальні матчі

Німеччина – Іспанія – 0:0

Іспанія – Німеччина – 3:0 (0:0)

Голи: Піна (61, 74), Лопес (68).

Збірна України в Лізі націй-2025 посіла перше місце в групі Ліги В (випередивши Чехію, Албанію й Хорватію) і в наступному циклі, який є відбірним до ЧС-2027, виступатиме в Лізі А, де її суперниками будуть Іспанія, Англія та Ісландія. 

Європейська кваліфікація проходитиме в три етапи. Матчі групового раунду відбудуться 3-го та 7 березня, 14-го та 18 квітня, 5-го та 9 червня 2026 року в трьох лігах – А (16 команд), В (16) та С (21).

Стартова позиція кожної команди в лігах визначається на основі результатів Ліги націй-2025. Україна виступатиме в Лізі А.

На ЧС-2027 напряму потраплять переможці чотирьох груп Ліги А. 

Путівки, що залишаться, будуть розіграні в раундах плей-оф у жовтні-грудні 2026 року. У першому раунді команди, які посядуть другі та треті місця в Лізі А, зіграють із переможцями шести груп Ліги С та найкращими командами, які посядуть там другі місця. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.

Чотири останні команди Ліги А та чотири переможці груп Ліги В зіграють проти третіх і других команд Ліги В відповідно. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.

У другому раунді 16 команд зустрінуться у восьми парах. Сім найкращих переможців вийдуть на мундіаль, а восьмому доведеться ще взяти участь у міжконтинентальному плей-оф.     

