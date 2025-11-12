Головна Спорт Новини
Україна розгромила Албанію у кваліфікації юнацького Євро-2026 з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Україна розгромила Албанію у кваліфікації юнацького Євро-2026 з футболу
Синьо-жовті розпочинають кваліфікацію з упевненої перемоги

Наступний поєдинок підопічні Дмитра Михайленка проведуть 15 листопада проти Чорногорії

Сьогодні, 12 листопада, юнацька збірна України з футболу U-19 (гравці 2007 р. н. та молодші) стартувала у кваліфікаційному раунді Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Турнір у групі проходить в Албанії з 12-го до 18 листопада.

Синьо-жовті активно розпочали гру, заробивши кілька перспективних стандартів. Саме після штрафного на 9-й хвилині виник перший гольовий момент: Богданов пробив головою з лінії воротарського, але албанців урятував голкіпер. Згодом Редушко небезпечно пробивав здалеку. Попри перевагу, забити швидкий м’яч не вдалося.

Втім, постійний тиск на ворота суперника приніс результат ще до перерви. На 34-й хвилині після вкидання ауту справа Решетніков виконав націлену флангову передачу, Богданов зіграв головою, а Редушко замкнув дальню штангу – 1:0.

Після перерви албанці спробували переломити ситуацію й активніше пішли вперед, проте уважна гра українців поблизу власних воріт звела нанівець усі спроби суперника. У середині тайму синьо-жовті подвоїли свою перевагу — знову в центрі уваги опинився Редушко. Спочатку Богдан втік на побачення з воротарем, але переграти його не зміг. Уже за дві хвилини Редушко заробив на лівому фланзі штрафний, який став результативним: Малов виконав націлену передачу, Богданов виграв позицію й скинув м’яч на Попова, який з меж воротарського переграв голкіпера.

А за дві хвилини до завершення основного часу українці провели стрімку контратаку – Богданов віддав другий результативний асист, а крапку в комбінації поставив Каменський. 3:0 – синьо-жовті розпочинають кваліфікацію з упевненої перемоги. У паралельному матчі нашої групи Словаччина з таким самим рахунком (3:0) обіграла Чорногорію, тож у турнірній таблиці наразі спостерігається двовладдя.

Наступний поєдинок підопічні Дмитра Михайленка проведуть 15 листопада проти Чорногорії. Початок – о 13:00 за київським часом. 

У кваліфікації беруть участь 52 команди розділені на 13 груп по чотири учасники. Господар фінальної частини, збірна Уельсу, отримав перепустку на цей турнір автоматично, а збірна Іспанії вступить у боротьбу в еліт-раунді кваліфікації.

За підсумками кваліфікаційного раунду відбору по дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця, приєднаються до Іспанії в еліт-раунді. Він пройде навесні 2026 року й у семи групах визначить сім збірних, що складуть компанію Уельсу у фінальній частині Євро-2026 (U-19).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

