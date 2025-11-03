FIFPro оприлюднила символічну футбольну збірну 2025 року

Чинний володар «Золотого м'яча» Усман Дембеле потрапив до символічної збірної 2025 року

До складу збірної потрапили чотири представники ПСЖ

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) оприлюднила символічну збірну гравців за результатами 2025 року. Про це повідомляє «Главком».

Склад команди формувався на основі голосування чинних футболістів.

Команда року 2025 року за версією FIFPro

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма

Захисники: Вірджіл ван Дейк, Ашраф Хакімі, Нуну Мендеш

Півзахисники: Коул Палмер, Джуд Беллінгем, Педрі, Вітінья

Нападники: Кіліан Мбаппе, Усман Дембеле, Ламін Ямаль

Варто зазначити, що до складу збірної потрапили чотири представники ПСЖ. Серед них – чинний володар «Золотого м'яча» Усман Дембеле.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».