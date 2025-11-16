Ребров оголосив заявку збірної України на вирішальну гру проти Ісландії

Нашу збірну для продовження боротьби сьогодні влаштує лише перемога

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оголосив заявку на вирішальний для нашої команди матч кваліфікації чемпіонату світу проти Ісландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Заявка збірної України на матч проти Ісландії

1. Євгеній Волинець, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Владислав Ванат, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олексій Гуцуляк, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Тарас Михавко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Єгор Назарина, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Назар Волошин, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

З гравців збірної України, які наразі перебувають у розташуванні команди, до заявки не потрапив півзахисник «Шахтаря» Олег Очеретько.

Матч Україна – Ісландія відбудеться сьогодні, 16 листопада, початок гри о 19.00. Нашу збірну для продовження боротьби влаштує лише перемога.

Напередодні Україна поступилася Франції – 0:4.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».