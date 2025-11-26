Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У стартовому матчі відбору Євро-2026 дівоча збірна України з футболу поступилася Швейцарії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У стартовому матчі відбору Євро-2026 дівоча збірна України з футболу поступилася Швейцарії
Наступним суперником українок стане Австрія

Свій наступний поєдинок у відборі Євро-2026 (WU-17) дівоча збірна України проведе 29 листопада

Сьогодні, 26 листопада, дівоча збірна України з футболу проводила стартовий матч першого раунду відбору Євро-2026 (WU-17) – проти Швейцарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Поєдинок групи А6 проходив у румунському містечку Буфтя. Підопічні Людмили Лемешко загалом зіграли зі своїми суперницями на рівних, але прикро поступилися.

Ключовим епізодом першого тайму став пенальті на 22-й хвилині, який не змогла реалізувати Ліль Рікенбах.

Нічийний рахунок тримався майже до самого кінця матчу, але на п'ятій компенсованій хвилині Лінн Ляйтвілер таки спрямувала м'яч у ворота синьо-жовтих.

Отже, 0:1 – прикра поразка українських дівчат.

Свій наступний поєдинок у відборі Євро-2026 (WU-17) дівоча збірна України проведе 29 листопада проти Австрії.

Євро-2026 (WU-17). Відбірний турнір. Перший раунд. Група А6. 1 тур

Україна (WU-17) – Швейцарія (WU-17) – 0:1 (0:0)

Гол: Ляйтвілер (90+5).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гра «Динамо» – «Шахтар» в прямому ефірі буде транслюватися на телеканалах УПЛ ТБ та 2+2
«Динамо» – «Шахтар»: де дивитися гру 1/8 фіналу Кубку України
28 жовтня, 11:07
Ремзі відомий своїми виступами за англійський «Арсенал» та італійський «Ювентус»
Валлійський футболіст пообіцяв $20 тис. за інформацію про його зниклого собаку
31 жовтня, 14:23
На 54-й хвилині Невертон потужним ударом з-за меж штрафного майданчика подвоїв перевагу – 2:0
«Шахтар» та «Динамо» зіграли між собою другий матч за тиждень: результат поєдинку
2 листопада, 19:55
Юхим Конопля та Шола Огундана стали учасниками скандального епізоду
«Динамо» – «Шахтар»: УАФ визнала помилкою рішення не переглядати епізод з потенційним пенальті
3 листопада, 21:18
«Шахтар» другий матч поспіль переграє суперників з різницею у два м'ячі
«Шахтар» здолав опір ісландського «Брейдабліка»
6 листопада, 21:39
На сьогодні 28 збірних уже здобули місця у фінальному турнірі чемпіонату світу
Стала відома дата жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
8 листопада, 15:12
Кріштіану Роналду виступає за збірну Португалії із серпня 2003 року
Роналду заявив, що чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його кар'єрі
11 листопада, 15:32
Кваліфікація на Євро-2028 розпочнеться в березні 2027 року
Євро-2028: УЄФА затвердила формат турніру та дату жеребкування кваліфікації
14 листопада, 18:04
Фанати «Динамо» (Загреб) також доєдналися до всеєвропейської акції
На десятках стадіонів Європи футбольні фанати організували акції проти Путіна
Сьогодні, 12:15

Новини

«Динамо» переграло «Гіберніан» у першому матчі третього раунду Юнацької ліги УЄФА
«Динамо» переграло «Гіберніан» у першому матчі третього раунду Юнацької ліги УЄФА
У стартовому матчі відбору Євро-2026 дівоча збірна України з футболу поступилася Швейцарії
У стартовому матчі відбору Євро-2026 дівоча збірна України з футболу поступилася Швейцарії
ФІФА розведе найсильніші збірні під час жеребкування чемпіонату світу: деталі
ФІФА розведе найсильніші збірні під час жеребкування чемпіонату світу: деталі
Тиха набрала дев'ять очок у грі Серії А2 чемпіонату Італії
Тиха набрала дев'ять очок у грі Серії А2 чемпіонату Італії
Депутатка Думи звинуватила Україну у відстороненні російської гімнастки від фіналу Бундесліги
Депутатка Думи звинуватила Україну у відстороненні російської гімнастки від фіналу Бундесліги
На десятках стадіонів Європи футбольні фанати організували акції проти Путіна
На десятках стадіонів Європи футбольні фанати організували акції проти Путіна

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua