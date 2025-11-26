У стартовому матчі відбору Євро-2026 дівоча збірна України з футболу поступилася Швейцарії

Свій наступний поєдинок у відборі Євро-2026 (WU-17) дівоча збірна України проведе 29 листопада

Сьогодні, 26 листопада, дівоча збірна України з футболу проводила стартовий матч першого раунду відбору Євро-2026 (WU-17) – проти Швейцарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Поєдинок групи А6 проходив у румунському містечку Буфтя. Підопічні Людмили Лемешко загалом зіграли зі своїми суперницями на рівних, але прикро поступилися.

Ключовим епізодом першого тайму став пенальті на 22-й хвилині, який не змогла реалізувати Ліль Рікенбах.

Нічийний рахунок тримався майже до самого кінця матчу, але на п'ятій компенсованій хвилині Лінн Ляйтвілер таки спрямувала м'яч у ворота синьо-жовтих.

Отже, 0:1 – прикра поразка українських дівчат.

Свій наступний поєдинок у відборі Євро-2026 (WU-17) дівоча збірна України проведе 29 листопада проти Австрії.

Євро-2026 (WU-17). Відбірний турнір. Перший раунд. Група А6. 1 тур

Україна (WU-17) – Швейцарія (WU-17) – 0:1 (0:0)

Гол: Ляйтвілер (90+5).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».