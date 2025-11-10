Головна Спорт Новини
Артем Довбик травмувався у матчі Серії А

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Артем Довбик травмувався у матчі Серії А
Цього тижня Довбик мав долучитися до лав збірної України
фото: REUTERS/Matteo Ciambelli

Нападник не зумів дограти навіть половину матчу

Український форвард італійської «Роми» Артем Довбик отримав ушкодження лівого стегна під час матчу 11-го туру Серії А проти «Удінезе». Про це повідомляє «Главком»

Гравець вийшов у стартовому складі римського клубу в другому поспіль матчі (після гри Ліги Європи проти «Рейнджерс», де він відзначився асистом), але був вимушено замінений на 42-й хвилині через проблеми з чотириголовим м'язом. Ця травма сталася в останній грі перед міжнародною паузою на національні збірні.

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні описав характер ушкодження: «Подивимося завтра. Схоже, все не дуже добре. На щастя, у нас є перерва перед наступною грою, але ці травми можуть затягнутися на два-три тижні і, можливо, на п'ять-шість ігор».

Це створює серйозну проблему для головного тренера збірної України Сергія Реброва, оскільки Довбик був викликаний на вирішальні матчі відбору до ЧС-2026. Тепер у заявці національної команди, крім травмованого Довбика, є лише два номінальні форварди: Владислав Ванат та Роман Яремчук.

У сезоні 2025/2026 Довбик провів за «Рому» 14 матчів в усіх турнірах, записавши на свій рахунок два голи та два асисти. У складі збірної України у відборі на ЧС-2026 він зіграв чотири матчі без результативних дій.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Артем Довбик травма НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Рома

