Голи Циганкова й Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Легіонери збірної України зіграли чергові поєдинки за свої клуби

Гол Циганкова допоміг «Жироні» здобути перемогу у чемпіонаті Іспанії

Під час чергового ігрового клубного вік-енду на поле виходило десятеро легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров запросив на листопадові матчі відбору чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 8 листопада, у 12-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (гол, замінений на 85-й хвилині) та Владислава Ваната (замінений на 71-й хвилині) перемогла вдома «Алавес» (1:0).

У 12-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (повний матч) на своєму полі розійшовся миром (1:1) з «Аланьяспором».

В 11-му турі англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) здобув домашню перемогу над «Фулгемом» (2:0).

У неділю, 9 листопада, в 10-му турі грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (вийшов на заміну на 75-й хвилині) обіграв у гостях «Кіфісію» (3:1).

В АПЛ «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (замінений на 84-й хвилині) на своєму стадіоні переміг «Ньюкасл» (3:1).

В 11-му турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика (замінений на 42-й хвилині) виграла на рідному «Стадіо Олімпіко» в «Удінезе» (2:0).

У 12-му турі французької Ліги 1 «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (повний матч) у гостях переміг «Ліон» (3:2).

Зрештою, в 11-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (відбитий пенальті, повний матч) та Георгія Судакова (гол, жовта картка, замінений на 79-й хвилині) зіграла на своєму полі внічию з «Каса Пія» (2:2).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

