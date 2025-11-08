Стала відома дата жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу

На сьогодні 28 збірних уже здобули місця у фінальному турнірі чемпіонату світу

В європейському плей-оф братимуть участь 16 команд

ФІФА повідомила, що жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу відбудеться 20 листопада у швейцарському Цюриху. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.

Жеребкування пройде за два дні після завершення листопадового міжнародного вікна, після якого стануть відомі 42 учасники мундіалю. Останні шість визначаться за підсумками стиків у березні 2026 року: шість збірних у міжконтинентальному плей-оф посперечаються за дві путівки, ще чотири перепустки будуть розіграні в європейському плей-оф за участі 16 команд.

Міжконтинентальний плей-оф включатиме два фінали, у яких переможці двох півфіналів між несіяними командами зустрінуться із двома сіяними збірними. Переможці цих двох фіналів отримають фінальні ліцензії.

В європейському плей-оф братимуть участь 12 команд, що посядуть другі місця у своїх групах відбору ЧС-2026, і чотири найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА. 16 команд будуть поділені на чотири шляхи плей-оф, по чотири збірні в кожному. Матчі проходитимуть у форматі півфіналів та фіналу в кожному із шляхів. Переможець кожного шляху потрапить на ЧС-2026.

Для забезпечення процедури жеребкування наступний рейтинг ФІФА буде опубліковано 19 листопада.

На сьогодні 28 збірних уже здобули місця у фінальному турнірі, а ще 14 команд – три з КОНКАКАФ і 11 з УЄФА – визначаться в листопаді за підсумками групових турнірів.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».