Суперником «Манчестер Сіті» Зінченка у фіналі Кубку англійської ліги буде «Арсенал»
- Сьогодні, 09:10
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Розсилка
«Гармаші» у лондонському дербі у півфіналі обіграли «Челсі»
«Арсенал» став другим фіналістом Кубку англійської ліги з футболу сезону-2017/18.
Перший матч між «канонірами» та «Челсі» завершився нульовою нічиєю.
А от у другому поєдинку «Арсенал» удома виявився сильнішим з рахунком 2:1.
Азар відкрив рахунок на початку першого тайму, але господарі швидко відігралися завдяки автоголу Рюдігера.
А вирішальний м’яч забив на 60-й хвилині Джака.
Таким чином, Арсен Венгер залишив за бортом турніру Антоніо Конте та його «Челсі».
Нагадаємо, першим фіналістом став «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка.
Кубок англійської ліги з футболу сезону-2017/18
1/2 фіналу
Матч-відповідь
«Арсенал» – «Челсі» – 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 – Азар (7), 1:1 – Рюдігер (12, а/гол), 2:1 – Джака (60)
«Арсенал»: Оспіна, Косьєльни, Монреаль, Бельєрін, Мустафі, Вілшер, Ель-Ненні, Джака, Езіл, Івобі (Ремзі, 84), Ляказетт (Колашинац, 84)
«Челсі»: Кабальєро, Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер, Мозес (Дзаппакоста, 72), Азар, Канте, Вілліан (Барклі, 30), Бакайоко, Педро (Батшуаї, 65), Алонсо