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    Суперником «Манчестер Сіті» Зінченка у фіналі Кубку англійської ліги буде «Арсенал»

    «Гармаші» у лондонському дербі у півфіналі обіграли «Челсі»
    «Арсенал» став другим фіналістом Кубку англійської ліги з футболу сезону-2017/18. Перший матч між «канонірами» та «Челсі» завершився нульовою нічиєю. А от у другому поєдинку «Арсенал» удома виявився сильнішим з рахунком 2:1. Азар відкрив рахунок на початку першого тайму, але господарі швидко
    • Сьогодні, 09:10
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    «Гармаші» у лондонському дербі у півфіналі обіграли «Челсі»

    «Арсенал» став другим фіналістом Кубку англійської ліги з футболу сезону-2017/18.

    Перший матч між «канонірами» та «Челсі» завершився нульовою нічиєю.

    А от у другому поєдинку «Арсенал» удома виявився сильнішим з рахунком 2:1.

    Азар відкрив рахунок на початку першого тайму, але господарі швидко відігралися завдяки автоголу Рюдігера.

    А вирішальний м’яч забив на 60-й хвилині Джака.

    Таким чином, Арсен Венгер залишив за бортом турніру Антоніо Конте та його «Челсі».

    Нагадаємо, першим фіналістом став «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка.

    Кубок англійської ліги з футболу сезону-2017/18

    1/2 фіналу

    Матч-відповідь

    «Арсенал» – «Челсі» – 2:1 (1:1)

    Голи: 0:1 – Азар (7), 1:1 – Рюдігер (12, а/гол), 2:1 – Джака (60)

    «Арсенал»: Оспіна, Косьєльни, Монреаль, Бельєрін, Мустафі, Вілшер, Ель-Ненні, Джака, Езіл, Івобі (Ремзі, 84), Ляказетт (Колашинац, 84)

    «Челсі»: Кабальєро, Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер, Мозес (Дзаппакоста, 72), Азар, Канте, Вілліан (Барклі, 30), Бакайоко, Педро (Батшуаї, 65), Алонсо

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