Суперником «Манчестер Сіті» Зінченка у фіналі Кубку англійської ліги буде «Арсенал»

«Гармаші» у лондонському дербі у півфіналі обіграли «Челсі»

«Арсенал» став другим фіналістом Кубку англійської ліги з футболу сезону-2017/18. Перший матч між «канонірами» та «Челсі» завершився нульовою нічиєю. А от у другому поєдинку «Арсенал» удома виявився сильнішим з рахунком 2:1. Азар відкрив рахунок на початку першого тайму, але господарі швидко