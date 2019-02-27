Еліна Світоліна – одна з лідерок за кількістю ейсів у сезоні-2019



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Еліна Світоліна виконує майже по п'ять ейсів щоматчу Фото з соцмереж

Очолює рейтинг голландка Кікі Бертенс

WTA Insider опублікував десятку лідерок за кількістю подач за перших два місяці 2019 року. На сьомому місці в цьому списку йде українка Еліна Світоліна. Вона виконала 64 ейси у 13-ти матчах (по 4,9 за гру).

Лідирує в рейтингу голландка Кікі Бертенс, яка виконала 112 подач навиліт у 15-ти матчах (по 7,5 за гру).

За середнім показником найліпше подає чинна перша ракетка світу, переможниця Australian Open Наомі Осака з Японії. В 11-ти матчах вона подала 88 ейсів – по 8,8 за гру.

Топ-10 тенісисток за кількістю ейсів станом на 25 лютого 2019 року

1. Кікі Бертенс (Нідерланди) – 112 (15 матчів)

2. Кароліна Плішкова (Чехія) – 101 (14)

3. Петра Квітова (Чехія) – 99 (21)

4. Вікторія Кужмова (Словаччина) – 93 (12)

5. Наомі Осака (Японія) – 88 (11)

6. Юлія Ґьорґес (Німеччина) – 77 (12)

7. Еліна Світоліна (Україна) – 64 (13)

8. Єкатєріна Александрова (РФ) – 63 (11)

9. Аріна Соболенко (Білорусь) – 60 (11)

10. Ешлі Барті (Австралія) – 57 (10)