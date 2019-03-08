Світоліна не змогла пробитися в 1/8 фіналу парного турніру Індіан-Веллсу



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Українка сфокусується на одиночному розряді

Українська тенісистка Еліна Світоліна в дуеті з білорускою Вікторією Азаренко не зуміла пробитися в 1/8 фіналу парного турніру в американському Індіан-Уеллсі.

Українсько-білоруська пара в трьох сетах програла представниці Польщі Алісії Росольскій та китаянці Ян Чжаосюань.

Алісія Росольска (Польща) / ЯнЧжаосюань (Китай) - Еліна Світоліна (Україна) / Вікторія Азаренко (Білорусь) - 2:1 (7:5, 4:6, 10:8)

Додамо, що вчора українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок зуміли пройти стадію 1/16 фіналу, в двох сетах обігравши американок Дезіре Кравчик і Сабріну Сантамарію.



Нагадаємо, що Світоліна завтра розпочне виступи в одиночному розряді. Суперницею українки буде американка Софія Кенін.