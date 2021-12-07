Відома українська тенісистка вийшла заміж і змінила прізвище

На Australian Open Катерина Козлова представлятиме Україну як Байндль

Вже третя українська тенісистка за останні пів року вийшла заміж. Слідом за Надією Кіченок і Еліною Світоліною, знайшла чоловіка й Катерина Козлова.

Як повідомляє btu, обранцем Катерини став колишній хокеїст, а нині тренер Міхаель «Діно» Байндль. Козлова познайомилася з 35-річним Міхаелєм через свого наставника Крістофера Каса, який запросив Байндля підтягнути Козловій фізичну підготовку. У пари почалися стосунки у 2020 році.

Міхаель завершив 15-річну кар'єру професійного хокеїста в 34 роки і, маючи ступінь бакалавра фахівця з фітнесу, займається фізичною підготовкою інших спортсменів. Байндль тренує хокейну команду «TEV Miesbach», а також кілька років грає у теніс та бере участь у матчах на клубному рівні.

Після весілля Катерина Козлова вирішила виступати у WTA-турі під прізвищем чоловіка. Українка, яка займає 144 місце у рейтингу WTA, перебуває в попередніх заявках турніру в Мельбурні та Australian Open.