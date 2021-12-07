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    Відома українська тенісистка вийшла заміж і змінила прізвище

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    Катерина Козлова з чоловіком - Відома українська тенісистка вийшла заміж і змінила прізвище
    Катерина Козлова з чоловіком
    фото з відкритих джерел

    На Australian Open Катерина Козлова представлятиме Україну як Байндль

    Вже третя українська тенісистка за останні пів року вийшла заміж. Слідом за Надією Кіченок і Еліною Світоліною, знайшла чоловіка й Катерина Козлова.

    Як повідомляє btu, обранцем Катерини став колишній хокеїст, а нині тренер Міхаель «Діно» Байндль. Козлова познайомилася з 35-річним Міхаелєм через свого наставника Крістофера Каса, який запросив Байндля підтягнути Козловій фізичну підготовку. У пари почалися стосунки у 2020 році.

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    Міхаель завершив 15-річну кар'єру професійного хокеїста в 34 роки і, маючи ступінь бакалавра фахівця з фітнесу, займається фізичною підготовкою інших спортсменів. Байндль тренує хокейну команду «TEV Miesbach», а також кілька років грає у теніс та бере участь у матчах на клубному рівні.

    Після весілля Катерина Козлова вирішила виступати у WTA-турі під прізвищем чоловіка. Українка, яка займає 144 місце у рейтингу WTA, перебуває в попередніх заявках турніру в Мельбурні та Australian Open.

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    Теги: теніс Катерина Козлова Australian Open
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    Відома українська тенісистка вийшла заміж і змінила прізвище