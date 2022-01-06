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    Надаль закликав Джоковича вакцинуватися

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    Новак Джокович відмовляється вакцинуватися - Надаль закликав Джоковича вакцинуватися
    Новак Джокович відмовляється вакцинуватися
    фото з відкритих джерел

    Першу ракетку світу розмістили в карантинному готелі

    Новак Джокович, якого прикордонна служба Австралії затримала через помилку, пов’язану з оформленням візи, ризикує отримати заборону на відвідування Зеленого континенту протягом трьох років. Ситуацію з першою ракеткою світу прокоментував 20-разовий переможець турнірів «Великого шлема» Рафаель Надаль.

    «Світ уже досить настраждався. Вакцинуйся. Якби він хотів, то зіграв би в Австралії без проблем. Але він ухвалив своє рішення. Усі мають право на це, але тоді будуть наслідки, чи не так?» – наводяться слова Надаля у твіттері журналіста Бена Ротенберга.

    Нагадаємо, Джокович намагався в'їхати до Австралії за типом візи, який не допускає того факту, що має медичне звільнення від вакцинації від коронавірусу. Тенісист перебував у ізольованому приміщенні аеропорту під наглядом поліції понад шість годин. Потім Новака перемістили до карантинного готелю.

    Серб прилетів до Мельбурна, щоб взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії, який пройде з 17 по 30 січня. Новак 9 разів вигравав цей турнір.

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    Теги: теніс Новак Джокович Рафаель Надаль
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    Надаль закликав Джоковича вакцинуватися