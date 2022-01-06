Надаль закликав Джоковича вакцинуватися

Першу ракетку світу розмістили в карантинному готелі

Новак Джокович, якого прикордонна служба Австралії затримала через помилку, пов’язану з оформленням візи, ризикує отримати заборону на відвідування Зеленого континенту протягом трьох років. Ситуацію з першою ракеткою світу прокоментував 20-разовий переможець турнірів «Великого шлема» Рафаель Надаль.

«Світ уже досить настраждався. Вакцинуйся. Якби він хотів, то зіграв би в Австралії без проблем. Але він ухвалив своє рішення. Усі мають право на це, але тоді будуть наслідки, чи не так?» – наводяться слова Надаля у твіттері журналіста Бена Ротенберга.

Нагадаємо, Джокович намагався в'їхати до Австралії за типом візи, який не допускає того факту, що має медичне звільнення від вакцинації від коронавірусу. Тенісист перебував у ізольованому приміщенні аеропорту під наглядом поліції понад шість годин. Потім Новака перемістили до карантинного готелю.

Серб прилетів до Мельбурна, щоб взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії, який пройде з 17 по 30 січня. Новак 9 разів вигравав цей турнір.