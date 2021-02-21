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    Джокович переміг росіянина у фіналі та вдев'яте виграв Australian Open

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    <p>33-річний серб Новак Джокович другим після іспанця Рафаеля Надаля тенісистом, що перемагав на турнірі Великого шолому дев'ять разів</p> - Джокович переміг росіянина у фіналі та вдев'яте виграв Australian Open

    33-річний серб Новак Джокович другим після іспанця Рафаеля Надаля тенісистом, що перемагав на турнірі Великого шолому дев'ять разів

    Новак Джокович здобув перемогу з рахунком 7:5, 6:2, 6:2

    Сербський тенісист Новак Джокович переміг росіянина Даниїла Медведєва у фіналі Australian Open та вдев'яте у кар'єрі виграв турнір Великого шолому в Мельбурні.

    Так, Джокович у фіналі переміг Медведєва з рахунком 7:5, 6:2, 6:2.

    Таким чином, серб став дев'ятиразовим переможцем турніру Великого шолому в Мельбурні.

    Загалом для Джоковича це 18-й титул на турнірах Великого шолома. 33-річний серб став другим після іспанця Рафаеля Надаля тенісистом, що перемагав на одному «шоломі» дев'ять разів. Надаль є 13-разовим чемпіоном «Ролан Гаррос».

    Нагадаємо, Наомі Осака виграла четвертий «Великий Шлем».

    Осака виграє «Шлеми» протягом чотирьох років поспіль: вона брала US Open в 2018-м і 2020-м і Australian Open в 2019-м і 2021-м. До неї тільки сім тенісисток у Відкритій Ері видавали такі серії: Біллі Джин Кінг, Івонн Гулагонг, Кріс Еверт, Мартіна Навратілова, Штеффі Граф, Жюстін Енен і Серена.

    За підсумками перемоги на Australian Open в понеділок Осака стане другою ракеткою світу.

    Нагадаємо, Світоліна не змогла пробитися до 1/4 фіналу Australian Open.

    Теги: спорт теніс Ролан Гаррос Australian Open Новак Джокович
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