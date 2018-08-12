Світоліна покине топ-6 рейтингу WTA



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Еліна Свтоліна

Вперше за 15 місяців

Українська тенісистка Еліна Світоліна вилетіла в півфіналі турніру в Монреалі.

У минулому році українка перемогла на Rogers Cup.

Таким чином, Світоліна втратила 550 очок (+350, - 900) в рейтингу і вже з наступного тижня опуститься на сьому сходинку рейтингу WTA.

В останній раз Світоліна була не в топ-6 15 місяців тому, коли перебувала на 11-му рядку рейтингу.

Попереду українки будуть француженка Каролін Гарсія і чешка Петра Квітова.

Нагадаємо, що перед US Open українка зіграє в Цинцинаті.

Джерело: xsport.ua