Світоліна покине топ-6 рейтингу WTA
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Еліна Свтоліна
Вперше за 15 місяців
Українська тенісистка Еліна Світоліна вилетіла в півфіналі турніру в Монреалі.
У минулому році українка перемогла на Rogers Cup.
Таким чином, Світоліна втратила 550 очок (+350, - 900) в рейтингу і вже з наступного тижня опуститься на сьому сходинку рейтингу WTA.
В останній раз Світоліна була не в топ-6 15 місяців тому, коли перебувала на 11-му рядку рейтингу.
Попереду українки будуть француженка Каролін Гарсія і чешка Петра Квітова.
Нагадаємо, що перед US Open українка зіграє в Цинцинаті.
Джерело: xsport.ua