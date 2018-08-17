Світоліна - про топ-5 найбільш привабливих гравців ATP: Димитров, Лопес, Вердаско, Звєрєв, Ціціпас



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Еліна Світоліна

Світоліна назвала п'ять найпривабливіших гравців ATP

Перша ракетка України Еліна Світоліна назвала п'ять найпривабливіших гравців ATP.

За її словами, вибір був важкий.

«Найдорожчий подарунок, який отримувала? Переліт private jet'ом ... Як це сказати? Це було в Америці - мені надали переліт приватним літаком. Це був подарунок від шанувальника. Топ-5 найбільш привабливих тенісистів? Це дуже важко - у нас дуже багато гарних юнаків. Всі накачані, засмаглі. Ну, Димитров. Лопес. Вердаско. Звєрєв, Ціціпас», - зазначила вона.

«Ні, розставляти я не буду нікого - п'ятірку назвала і все. Мені з ними бачитися через два тижні, а я зараз когось не назву - підійдуть з претензіями», - сказала Світоліна в інтерв'ю шоу «От души в душу».

Як відомо, Еліна Світоліна з перемоги стартувала на престижному турнірі WTA Premier 5 в американському Цинциннаті.