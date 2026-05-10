Світоліна пробилася в 1/8 фіналу турніру в Римі

glavcom.ua
Антон Федорців
Еліна Світоліна продовжила турнірний поступ у Вічному місті
фото: Reuters

Перша ракетка України здобула перемогу на класі

Українська тенісистка Еліна Світоліна переграла американку Гейлі Баптіст у третьому колі Internazionali d'Italia. Про це повідомляє «Главком».

Зі старту ініціативою заволоділа українка. Вона взяла подачі суперниці в четвертому та шостому геймах і вийшла подавати на сет у сьомому. Сетбол Світоліна оформила «під нуль».

Якщо в першій партії перша ракетка України витратила на злам опору Баптіст 33 хвилини, то в другій – лише на дві більше. Цього разу американська тенісистка спромоглася виграти два гейми. Проте, Світоліна з тими же двома брейками легко перемогла.

Наступною суперницею української тенісистки буде чешка Нікола Бартункова. Вона сенсаційно вибила з «тисячника» представницю США Медісон Кіз (6:3, 1:6, 6:4). 20-річна чеська тенісистка потрапила в основну сітку турніру як лакі-лузерка – програла в кваліфікації, але продовжила виступи через відмову інших.

Internazionali d'Italia. 3-й раунд

  • Еліна Світоліна (Україна, 7) – Гейлі Баптіст (США, 32) – 6:1, 6:2

До слова, напередодні Олександра Олійникова програла 13-й ракетці світу і вибула з турніру в Римі. Українка поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Матч тривав два сети.

Нагадаємо, раніше Ангеліна Калініна вилетіла в другому раунді тенісного турніру в Італії. Українська тенісистка зазнала поразки від аргентинки Солани Сьєрри. Остання вже вилетіла від Коко Гауфф зі США.

Теги: Еліна Світоліна теніс

