Олійникова програла принциповій суперниці і вибула з «Ролан Гаррос»

Українка залишає турнір у Парижі з особистим рекордом

Українська тенісистка Олександра Олійникова завершила виступи на «Ролан Гаррос» 2026. Про це повідомляє «Главком».

У третьому колі Олійникова програла у двох сетах 23-й ракетці світу «нейтральній» Діані Шнайдер. Напередодні матчу Олександра критикувала майбутню суперницю за підтримку війни проти України.

У першому сеті Олійникова повела у рахунку 3:0, але поступово втратила перевагу. Українка дозволила росіянці зрівняти рахунок – 5:5, а згодом програла їй два вирішальних гейми. В другій партії Олійникова змогла взяти лише один гейм і за 40 хвилин поступилася суперниці – 1:6.

Олександра протягом матчу відіграла половину брейкпойнтів Шнайдер (6/12) та вибила єдиний ейс від двох тенісисток. За активно виграними м'ячами перевагу втримувала «нейтральна» гравчиня (25:20), за невимушеними помилками – українка (23:28).

«Ролан Гаррос» 2026. 1/16 фіналу

Діана Шнайдер – Олександра Олійникова (Україна) 7:5, 6:1

Олійникова залишає турнір в Парижі з особистим рекордом на рівні мейджорів. На «Ролан Гаррос» 2026 вона здобула дебютну перемогу на Грендслемах і вперше подолала два кола.

Нагадаємо, у четвертому раунді Відкритого чемпіонату Франції Україну представлятимуть дві тенісистки – Еліна Світоліна та Марта Костюк. У разі перемог в 1/8 фіналі українки розіграють між собою вихід у чвертьфінал.

Наступні матчі Світоліна та Костюк проведуть проти швейцарки Белінди Бенчіч та польки Іги Свьонтек відповідно в неділю, 31 травня.