ПСЖ – «Арсенал». Прогноз і анонс на фінал Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Фіналісти турніру перетиналися торік
Чемпіони Франції та Англії позмагаються за головний трофей Європи

Сьогодні, 30 травня 2026 року, французький «Парі Сен-Жермен» на стадіоні «Пушкаш Арена» в угорському Будапешті зустрінеться з лондонським «Арсеналом» у фіналі Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч ПСЖ – «Арсенал»

Лідером симпатій на 16:45 30 травня стала команда Луїса Енріке, вважають фахівці GGBET. На ймовірну перемогу парижан закладено коефіцієнт 2,37. Тим часом потенційну звитягу «канонірів» оцінено балом 3,39. Нічия в основний час запропонована з кефом 3,42. Розрив зберігається і щодо майбутнього переможця турніру. На тріумф ПСЖ виставлено коефіцієнт 1,69. Натомість на успіх підопічних Мікеля Артети закладено кеф 2,39. Зате на тотал більше 4,0 запропоновано бал 7,00.

Передматчевий стан команд

Обидва колективи завершили національні змагання з чемпіонськими титулами. Французький гранд навіть дозволив собі програти дербі «Парижу» (1:2) в останньому турі Ліги 1. Єдиний м'яч у складі ПСЖ оформив нападник Баркола. Перед цим підопічні Луїса Енріке здобули дві перемоги. Звитягу над «Лансом» (2:0) принесли нападники Дембеле та Мбає. А от для успіху з «Брестом» (1:0) вистачило гола вінгера Дуе.

«Арсенал» же закрив чемпіонат Англії трьома перемогами. Спершу «каноніри» переграли лондонський «Вест Гем» завдяки забитому м'ячу вінгера Троссарда. Згодом лондонці розібралися з «Бернлі» (1:0) зусиллями універсала атакувальної лінії Гаверца. Нарешті у фінальному турі команда Артети здолала столичний «Крістал Пелас» (2:1) із голами форварда Жезуса та вінгера Мадуеке.

Орієнтовні склади команд

ПСЖ: Сафонов – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш – Заїр-Емері, Вітінья, Невеш – Дуе, Дембеле, Кварацхелія

«Арсенал»: Рая – Москера, Саліба, Габріел, Калафйорі – Райс, Льюїс-Скеллі, Едегор – Сака, Йокерес, Троссард

Історія очних зустрічей

Раніше фіналісти тричі перетиналися в єврокубках. Перше побачення команд припало на сезон 1993/94 Кубка кубків. Тоді «Арсенал» виборов нічию на виїзді (1:1), а потім оформив перемогу над французьким грандом удома (1:0). Наступного разу суперники зустрілися у кампанії 2016/17. На груповому етапі Ліги чемпіонів команди розписали дві нічиї (1:1, 2:2).

Натомість в попередньому сезоні гранди зіграли аж три поєдинки. У загальному раунді турніру «каноніри» здобули перемогу вдома (2:0) завдяки голам нападника Гаверца та вінгера Саки. ПСЖ узяв реванш у півфіналі. Парижани оформили дві перемоги. Спершу нападник Дембеле приніс мінімальну перемогу в Лондоні. А потім півзахисник Руїс і оборонець Хакімі забезпечили домашній успіх (2:1). У лавах «канонірів» голом відзначився Сака.

Де дивитися матч ПСЖ – «Арсенал»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

