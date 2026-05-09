Олійникова програла 13-й ракетці світу і вибула з турніру в Римі

glavcom.ua
фото: REUTERS

Українська тенісистка Олександра Олійникова завершила виступи на грунтовому турнірі WTA 1000 у Римі. Вона у двох сетах поступилася чешці Лінді Носковій – 1:6, 3:6. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Олійникова вперше в кар'єрі дійшла до третього кола на турнірі WTA 1000. На своєму шляху до цього українська тенісистка здолала двох суперниць, зокрема представницю Данії 18-у ракету світу Клару Таусон, що стало для неї найрейтинговішою перемогою у кар'єрі.

Матч проти 13-ї ракетки світу чешки Носкової тривав трохи більше як годину. Першу партію українка програла з рахунком 1:6, тоді як у другій вела 3:2, проте чешка у відповідь взяла чотири гейми поспіль і закрила сет з результатом 3:6.

WTA 1000. Рим. 1/16 фіналу

  •  Олександра Олійникова (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) 1:6, 3:6

Вихід у третє коло турніру у Римі – найкращий результат у кар'єрі для української тенісистки на змаганнях цієї категорії. Досі Олійникова змагалася на турнірах WTA 1000 лише у Мадриді, однак там поступилася вже у першому колі.

На турнірі у Римі лишилася лише одна українка – Еліна Світоліна. Свій матч третього кола перша ракетка України проведе у неділю, 10 травня.

Нагадаємо, раніше Марта Костюк знялася з турніру в Римі через травму стегна. Українка не встигла зіграти в столиці Італії бодай матч. Вона вирішила зосередитися на відновленні до Відкритого чемпіонату Франції.

