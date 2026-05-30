ПСЖ – «Арсенал»: аналітики оцінили шанси команд у фіналі Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів зіграють у Будапешті 30 травня, початок – о 19:00

Аналітики назвали ПСЖ фаворитом фіналу Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прогноз компанії Opta.

У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26 зіграють чинний володар трофея ПСЖ та «Арсенал». Паризький клуб у півфіналі здолав «Баварію», а лондонці пройшли мадридський «Атлетіко».

Аналітики Opta віддають у фіналі перевагу парижанам. Перемогу команди Іллі Забарного в основний час вважають найімовірнішим сценарієм (43.5%). Ще 26.8% ймовірності Opta відводить визначенню переможця після 90 хвилин гри.

Фінал Ліга чемпіонів 2025/26: як завершиться основний час матчу

43.5% – перемога ПСЖ

29.7% – перемога «Арсенала»

26.8% – нічия

Загалом Opta надає ПСЖ 56% шансів зберегти трофей Ліги чемпіонів. Імовірність перемоги «Арсенала» становить 44%.

ПСЖ і «Арсенал» зустрінуться увосьме в усіх турнірах: мають по дві перемоги та три гри внічию. Останні дві зустрічі виграли парижани, перемігши «канонірів» вдома (1:0) та на виїзді (2:1) у півфіналах сезону Ліги чемпіонів 2024/25.

Також ПСЖ може стати другим клубом у новітній історії (від сезону 1992/93), який відстояв титул Ліги чемпіонів. Відтоді це вдавалося лише «Реалу» в 2016-2018 роках.

«Арсенал» може стати четвертим клубом, який виграє титул АПЛ та Лігу чемпіонів у одному сезоні. Це вдавалося «Ліверпулю», «Манчестер Юнайтед» та «Манчестер Сіті». Англійський клуб востаннє вигравав Лігу чемпіонів у 2023 році, коли «Манчестер Сіті» у фіналі переграв італійський «Інтер» (1:0).

«Арсенал» наразі не перемагав у Лізі чемпіонів та поступився у своєму єдиному фіналі «Барселоні» (1:2) у 2006 році. «Каноніри» мають безпрограшну серію у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. Команда пропустила лише два голи в плейоф – по одному в матчах проти «Байєра» та «Атлетіко».

Нагадаємо, поєдинок ПСЖ – «Арсенал» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».