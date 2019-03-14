Завдяки виходу в півфінал Індіан-Веллсу Світоліна підійметься мінімум на дві позиції в рейтингу



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Еліна Світоліна близька до кар'єрного рекорду сайт Australian Open

Українка стане четвертою

Перемігши чешку Маркету Вондроушову і забезпечивши собі перше в кар'єрі потрапляння до півфіналу турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі, українка Еліна Світоліна з понеділка, 18 березня, посідатиме мінімум четверте місце рейтингу WTA.

Завдяки здобутим на цей момент очкам Еліна вже підіймається з шостої на четверту позицію. Наша тенісистка обійшла американку Слоан Стівенс і чешку Кароліну Плішкову. В разі виходу в фінал українка зробить ще крок угору і підійметься на третю позицію, яка досі була для неї максимальною. Перемога в фіналі ґарантує Еліні другий щабель. Лише перше місце японки Наомі Осаки для Світоліної поки недосяжне.

Правда, відігратися поки здатна Кароліна Плішкова, котра сьогодні ввечері проводитиме свій чвертьфінальний матч Індіан-Веллсу проти швейцарки Белінди Бенчіч.

Зауважимо, що квартет лідерів світового рейтингу вибув зі змагань в Індіан-Веллсі на ранніх стадіях: чешка Петра Квітова (WTA №3) і американка Слоан Стівенс (WTA №4) - в 1/32-й, Наомі Осака і румунка Сімона Халеп (WTA №2) - в 1/8-й.

У першому в кар'єрі півфіналі Індіан-Веллсу Світоліна зіграє з 18-річною канадійкою Б'янкою Андреєску (WTA №60), котра сьогодні несподівано впевнено - 6:0, 6:1 - переграла екс-першу ракетку світу Ґарбіньє Муґурусу з Іспанії. Для Еліни і Б'янки то буде перше очне побачення в кар'єрі.