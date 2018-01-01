Світоліна: Сподіваюся, що в наступному колі я буду більш сфокусованою
- Сьогодні, 08:25
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Перша ракетка України прокоментувала свій вихід у третє коло Australian Open
Еліна Світоліна відчувала невеликі проблеми у матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії проти чеської тенісистки Катержини Синякової.
Про це заявила сама українка, яка прокоментувала свій вихід у третє коло турніру.
«Я думала, що сьогодні розтану на корті, це було непросто. У мене були невеликі проблеми, сподіваюся, зможу відновитися, не можу дочекатися крижаної ванни. Синякова відіграла відмінно перший сет. Я дозволила їй зробити цей один брейк, отримати цей шанс і домінувати , тож це була моя помилка. Сподіваюся, що в наступному колі я буду більш сфокусованою», - зазначила перша ракетка України.
«Багато хто високо оцінює мої шанси на титул? Звичайно, перемога у Брісбені і відмінний минулий сезон - це було чудово. Але це турнір Grand Slam і всі суперники важкі, всі будуть готові поборотися. Як, наприклад, сьогодні ми бачили, що простих матчів тут не буває», - долала Світоліна.
Як відомо, у третьому колі Світоліна зустрінеться зі своєю співвітчизницею Мартою Костюк.
Джерело: btu.org.ua