Світоліна: Сподіваюся, що в наступному колі я буду більш сфокусованою

Перша ракетка України прокоментувала свій вихід у третє коло Australian Open

Еліна Світоліна відчувала невеликі проблеми у матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії проти чеської тенісистки Катержини Синякової. Про це заявила сама українка, яка прокоментувала свій вихід у третє коло турніру. «Я думала, що сьогодні розтану на корті, це було непросто. У мене були невеликі проблеми, сподіваюся, зможу



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Еліна Світоліна. Фото: БТУ

Перша ракетка України прокоментувала свій вихід у третє коло Australian Open

Еліна Світоліна відчувала невеликі проблеми у матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії проти чеської тенісистки Катержини Синякової.

Про це заявила сама українка, яка прокоментувала свій вихід у третє коло турніру.

«Я думала, що сьогодні розтану на корті, це було непросто. У мене були невеликі проблеми, сподіваюся, зможу відновитися, не можу дочекатися крижаної ванни. Синякова відіграла відмінно перший сет. Я дозволила їй зробити цей один брейк, отримати цей шанс і домінувати , тож це була моя помилка. Сподіваюся, що в наступному колі я буду більш сфокусованою», - зазначила перша ракетка України.



«Багато хто високо оцінює мої шанси на титул? Звичайно, перемога у Брісбені і відмінний минулий сезон - це було чудово. Але це турнір Grand Slam і всі суперники важкі, всі будуть готові поборотися. Як, наприклад, сьогодні ми бачили, що простих матчів тут не буває», - долала Світоліна.

Як відомо, у третьому колі Світоліна зустрінеться зі своєю співвітчизницею Мартою Костюк.

Джерело: btu.org.ua