  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Світоліна: Сподіваюся, що в наступному колі я буду більш сфокусованою

    Перша ракетка України прокоментувала свій вихід у третє коло Australian Open
    Еліна Світоліна відчувала невеликі проблеми у матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії проти чеської тенісистки Катержини Синякової. Про це заявила сама українка, яка прокоментувала свій вихід у третє коло турніру. «Я думала, що сьогодні розтану на корті, це було непросто. У мене були невеликі проблеми, сподіваюся, зможу
    • Сьогодні, 08:25
    • Розсилка
    Еліна Світоліна. Фото: БТУ
    Еліна Світоліна. Фото: БТУ

    Перша ракетка України прокоментувала свій вихід у третє коло Australian Open

    Еліна Світоліна відчувала невеликі проблеми у матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії проти чеської тенісистки Катержини Синякової.

    Про це заявила сама українка, яка прокоментувала свій вихід у третє коло турніру.

    «Я думала, що сьогодні розтану на корті, це було непросто. У мене були невеликі проблеми, сподіваюся, зможу відновитися, не можу дочекатися крижаної ванни. Синякова відіграла відмінно перший сет. Я дозволила їй зробити цей один брейк, отримати цей шанс і домінувати , тож це була моя помилка. Сподіваюся, що в наступному колі я буду більш сфокусованою», - зазначила перша ракетка України.

    «Багато хто високо оцінює мої шанси на титул? Звичайно, перемога у Брісбені і відмінний минулий сезон - це було чудово. Але це турнір Grand Slam і всі суперники важкі, всі будуть готові поборотися. Як, наприклад, сьогодні ми бачили, що простих матчів тут не буває», - долала Світоліна.

    Як відомо, у третьому колі Світоліна зустрінеться зі своєю співвітчизницею Мартою Костюк.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Еліна Світоліна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ