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    Світоліна стартувала з перемоги в Індіан-Веллсі, Костюк припинила боротьбу

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    Еліна Світоліна впевнено розпочала турнір в Індіан-Веллсі - Світоліна стартувала з перемоги в Індіан-Веллсі, Костюк припинила боротьбу
    Еліна Світоліна впевнено розпочала турнір в Індіан-Веллсі
    Фото з відкритих джерел

    На останньому турнірі року WTA 1000 залишилися дві українки

    Марта Костюк залишає Індіан-Веллс. У матчі другого кола турніру WTA 1000 вона зустрічалася з колишньою першою ракеткою світу Симоною Халеп і поступилася в двох сетах – 6:7 (2), 1:6.

    Киянка почала натхненно. Першою взяла подачу суперниці, але розвинути успіх не змогла. Румунка зрівняла рахунок, а на тай-брейку дотиснула Марту. В другому сеті боротьби вже не вийшло. Костюк взяла лише один гейм.

    Четверта сіяна на турнірі Еліна Світоліна розпочала змагання з другого кола. В матчі з міцною чешкою Терезою Мартінцовою перша ракетка України досить впевнено взяла гору – 6:2, 7:5. В другому сеті, щоправда, змусила похвилюватися. Програла дві свої подачі, але у вирішальний момент зробила третій брейк.

    У наступному раунді Світоліна зіграє проти Сорани Кирсті з Румунії.

    Сьогодні, 9 жовтня, матч другого кола, проти іспанки Паули Бадоси, проведе Даяна Ястремська.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна стартувала з перемоги в Індіан-Веллсі, Костюк припинила боротьбу