Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного тенісного турніру в Цинциннаті
-
Розсилка
Еліна Світоліна
Матч тривав трохи більше години.
Сьома ракетка світу українка Еліна Світоліна за два сети здолала представницю США Аманду Анісімову і пробилася до чвертьфіналу турніру в Цинциннаті.
Матч тривав трохи більше години.
Як відомо, у чвертьфінал також вийшла Леся Цуренко.
Western & Southern Open – 2018
WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Цинциннаті, США
Призовий фонд: $2,874,299
Третє коло
Еліна Світоліна (Україна) - Аманда Анісімова (США) - 6:4, 6:4