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    Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного тенісного турніру в Цинциннаті

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    Еліна Світоліна - Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного тенісного турніру в Цинциннаті
    Еліна Світоліна

    Матч тривав трохи більше години.

    Сьома ракетка світу українка Еліна Світоліна за два сети здолала представницю США Аманду Анісімову і пробилася до чвертьфіналу турніру в Цинциннаті.

    Матч тривав трохи більше години.

    Як відомо, у чвертьфінал також вийшла Леся Цуренко.

    Western & Southern Open – 2018

    WTA Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Цинциннаті, США

    Призовий фонд: $2,874,299

    Третє коло

    Еліна Світоліна (Україна) - Аманда Анісімова (США) - 6:4, 6:4

    теніс Еліна Світоліна
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