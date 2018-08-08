Світоліна вийшла у третє коло престижного тенісного турніру в Канаді
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Еліна Світоліна
Українка почала захист титулу
Еліна Світоліна вийшла у третє коло престижного тенісного турніру, що стартував у Монреалі.
У другому колі українська тенісистка перемогла представницю Румунії Міхаелу Бузарнеску.
У кінцівці третього сету Бузарнеску отримала травму гомілкостопа і не змогла продовжити гру.
На той момент рахунок 3-го сету був 4:3 на користь Світоліної.
Зазначимо, що Світоліна є чинною чемпіонкою цього турніру.
Як відомо, не змогла подолати друге коло Леся Цуренко.
Coupe Rogers - WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада
Призовий фонд: $ 2,820,000
Другий раунд
Еліна Світоліна (Україна) - Міхаела Бузарнеску (Румунія) - 6:3, 6:7, 4:3