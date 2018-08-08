Світоліна вийшла у третє коло престижного тенісного турніру в Канаді



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Еліна Світоліна

Українка почала захист титулу

Еліна Світоліна вийшла у третє коло престижного тенісного турніру, що стартував у Монреалі.

У другому колі українська тенісистка перемогла представницю Румунії Міхаелу Бузарнеску.

У кінцівці третього сету Бузарнеску отримала травму гомілкостопа і не змогла продовжити гру.

На той момент рахунок 3-го сету був 4:3 на користь Світоліної.

Зазначимо, що Світоліна є чинною чемпіонкою цього турніру.

Як відомо, не змогла подолати друге коло Леся Цуренко.

Coupe Rogers - WTA Premier 5

Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада

Призовий фонд: $ 2,820,000

Другий раунд

Еліна Світоліна (Україна) - Міхаела Бузарнеску (Румунія) - 6:3, 6:7, 4:3