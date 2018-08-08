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    Світоліна вийшла у третє коло престижного тенісного турніру в Канаді

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    Еліна Світоліна - Світоліна вийшла у третє коло престижного тенісного турніру в Канаді
    Еліна Світоліна

    Українка почала захист титулу

    Еліна Світоліна вийшла у третє коло престижного тенісного турніру, що стартував у Монреалі.

    У другому колі українська тенісистка перемогла представницю Румунії Міхаелу Бузарнеску.

    У кінцівці третього сету Бузарнеску отримала травму гомілкостопа і не змогла продовжити гру.

    На той момент рахунок 3-го сету був 4:3 на користь Світоліної.

    Зазначимо, що Світоліна є чинною чемпіонкою цього турніру.

    Як відомо, не змогла подолати друге коло Леся Цуренко.

    Coupe Rogers - WTA Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада

    Призовий фонд: $ 2,820,000

    Другий раунд

    Еліна Світоліна (Україна) - Міхаела Бузарнеску (Румунія) - 6:3, 6:7, 4:3

    теніс Еліна Світоліна
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