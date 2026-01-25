Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Australian Open: Світоліна відправила додому ще одну прихильницю Путіна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Australian Open: Світоліна відправила додому ще одну прихильницю Путіна
Світоліна здобула перемогу у двох сетах
фото: AP

Світоліна пробилася до 1/4 фіналу Australian Open

Еліна Світоліна обіграла росіянку Мірру Андрєєву та вийшла до чвертьфіналу Australian Open. Про це повідомляє «Главком».

Перший сет українка провела переконливо, завершивши його за 36 хвилин із рахунком 6:2. 

Другу партію Еліна розпочала з програної подачі, після чого Андрєєва збільшила перевагу до 2:0. Ситуація могла ускладнитися ще більше, однак українка відіграла брейкпойнти, переламала хід гри та перехопила ініціативу. Вигравши четвертий і п’ятий гейми, Світоліна вийшла вперед – 3:2.

Крапку в матчі українка поставила на подачі суперниці. У затяжному десятому геймі Андрєєва зуміла врятувати перший матчбол, однак уже наступний розіграш Світоліна завершила ударом навиліт, оформивши вихід до чвертьфіналу.

Australian Open-2026, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 12) – Мірра Андрєєва (8) – 6:2, 6:4

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Нагадаємо, Світоліна перемогла іншу прихильницю Путіна Діану Шнайдер у третьому колі Australian Open.

У 2022 році Шнайдер в Instagram ставила лайки під дописами на підтримку війни, які робила пропагандистка Маргарити Симонян.

Нещодавно Шнайдер заявила, що сподівається незабаром отримати орден «За заслуги перед Вітчизною» особисто від диктатора Володимира Путіна.

У вересні диктатор Путін підписав указ про нагородження Шнайдер та Андрєєвої орденом «За заслуги перед Вітчизною» І ступеня за «заслуги у розвитку фізичної культури та спорту та багаторічну сумлінну роботу».

«Вітань було дуже багато. Більше вітали, звичайно, через батьків. Все-таки дорослі люди більше розуміють ціну цьому ордену. Мені дуже приємно, що глава держави відзначив наші заслуги. Сподіваюся незабаром отримати нагороду особисто», – сказала спортсменка.

У 2024 році Шнайдер разом із Андрєєвою виборола срібні медалі Олімпійських ігор у Парижі в парному розряді. 

Теги: теніс Australian Open Еліна Світоліна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Надія Кіченок сфотографувалася з ексросійськими тенісистками Путінцевою, Касаткіною та Даніліною
«Огидно». Олійникова прокоментувала фото української тенісистки Кіченок з скандальною ексросіянкою
2 сiчня, 17:41
Наразі Анісімова є четвертою ракеткою світу
Костюк назвала тенісистку, яка її найбільше вразила у 2025 році
3 сiчня, 11:38
Костюк: Мені б хотілося, щоб українці менше дивилися контент країн-агресорів
Костюк прокоментувала спілкування українських тенісистів з росіянами та білорусами
5 сiчня, 16:40
У першому сеті Костюк не залишила шансів суперниці, здобувши розгромну перемогу 6:0
Костюк сенсаційно розгромила шосту ракетку світу Пегулу
10 сiчня, 10:26
Перед турніром Сміт заявляв, що придбає собі будинок на виграні кошти
Турнір в Австралії: тенісист-аматор переміг професіоналів та виграв близько $590 тис.
14 сiчня, 15:10
Потапова є 54-ю ракеткою світу
«Кого це хвилює?»: ексросійська тенісистка Потапова відповіла на звинувачення у плагіаті
19 сiчня, 01:03
Юлія Стародубцева ще не долала перше коло на австралійському Грендслемі, тричі поспіль програвавши на старті змагань
Стародубцева завершила виступи на Australian Open
19 сiчня, 21:23
На пресконференцію Олійникова прийшла у футболці з написом: «Мені потрібна ваша допомога, щоб захистити українських дітей і жінок, але тут я не можу про це говорити»
Australian Open: Олійникова одягнула футболку із закликом допомогти Україні
20 сiчня, 12:57
Україна матиме найменше представництво у другому раунді Australian Open за останні п'ять років
Українські тенісистки без перемог завершили виступи на Australian Open 20 січня 2026
21 сiчня, 01:19

Новини

Hatsu Basho 2026: Кубок імператора знову в руках українця
Hatsu Basho 2026: Кубок імператора знову в руках українця
Australian Open: Світоліна відправила додому ще одну прихильницю Путіна
Australian Open: Світоліна відправила додому ще одну прихильницю Путіна
Скелелаз з США піднявся на 500-метровий хмарочос без страховки
Скелелаз з США піднявся на 500-метровий хмарочос без страховки
Литва – Україна: де дивитися поєдинок Євро-2026 з футзалу
Литва – Україна: де дивитися поєдинок Євро-2026 з футзалу
Усі українські юніори пройшли до другого кола Australian Open
Усі українські юніори пройшли до другого кола Australian Open
Україна увійшла до п'ятірки найсильніших сингл-міксту на Кубку світу з біатлону
Україна увійшла до п'ятірки найсильніших сингл-міксту на Кубку світу з біатлону

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua