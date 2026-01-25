Australian Open: Світоліна відправила додому ще одну прихильницю Путіна

Світоліна здобула перемогу у двох сетах

Світоліна пробилася до 1/4 фіналу Australian Open

Еліна Світоліна обіграла росіянку Мірру Андрєєву та вийшла до чвертьфіналу Australian Open. Про це повідомляє «Главком».

Перший сет українка провела переконливо, завершивши його за 36 хвилин із рахунком 6:2.

Другу партію Еліна розпочала з програної подачі, після чого Андрєєва збільшила перевагу до 2:0. Ситуація могла ускладнитися ще більше, однак українка відіграла брейкпойнти, переламала хід гри та перехопила ініціативу. Вигравши четвертий і п’ятий гейми, Світоліна вийшла вперед – 3:2.

Крапку в матчі українка поставила на подачі суперниці. У затяжному десятому геймі Андрєєва зуміла врятувати перший матчбол, однак уже наступний розіграш Світоліна завершила ударом навиліт, оформивши вихід до чвертьфіналу.

Australian Open-2026, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 12) – Мірра Андрєєва (8) – 6:2, 6:4

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Нагадаємо, Світоліна перемогла іншу прихильницю Путіна Діану Шнайдер у третьому колі Australian Open.

У 2022 році Шнайдер в Instagram ставила лайки під дописами на підтримку війни, які робила пропагандистка Маргарити Симонян.

Нещодавно Шнайдер заявила, що сподівається незабаром отримати орден «За заслуги перед Вітчизною» особисто від диктатора Володимира Путіна.

У вересні диктатор Путін підписав указ про нагородження Шнайдер та Андрєєвої орденом «За заслуги перед Вітчизною» І ступеня за «заслуги у розвитку фізичної культури та спорту та багаторічну сумлінну роботу».

«Вітань було дуже багато. Більше вітали, звичайно, через батьків. Все-таки дорослі люди більше розуміють ціну цьому ордену. Мені дуже приємно, що глава держави відзначив наші заслуги. Сподіваюся незабаром отримати нагороду особисто», – сказала спортсменка.

У 2024 році Шнайдер разом із Андрєєвою виборола срібні медалі Олімпійських ігор у Парижі в парному розряді.