Турецька тенісистка Сонмез вразила публіку в перший день Australian Open

Гравчиня проявила емпатію до болгерл

Турецька тенісистка Зейнеп Сонмез стала головною героїнею першого дня Australian Open-2026, продемонструвавши людяність під час напруженого поєдинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Під час матчу проти 11-ї сіяної Катерини Александрової одна з дівчат, що подають м'ячі, знепритомніла прямо біля суддівської вишки через екстремальну мельбурнську спеку. 23-річна Сонмез, яка в цей момент готувалася приймати подачу, миттєво зупинила гру та кинулася на допомогу. Коли дівчина спробувала підвестися, але знову почала падати, Зейнеп підхопила її, поклала руку собі на плече та обережно довела до лави, де передала медикам.

«Я завжди кажу, що важливіше бути хорошою людиною, ніж хорошим гравцем. Це був просто мій інстинкт – допомогти їй, і кожен зробив би те саме. Я рада, що змогла бути корисною», – прокоментувала свій вчинок Сонмез в інтерв'ю BBC.

Шляхетний жест не завадив турецькій кваліфаєрці здобути сенсаційну перемогу над фавориткою. Попри програний другий сет, Сонмез виграла матч із рахунком 7:5, 4:6, 6:4. Цей успіх став історичним: тенісистка стала першою жінкою в історії Туреччини, яка пробилася до другого кола Відкритого чемпіонату Австралії. Минулий 2025 рік також був успішним для Сонмез: вона дійшла до третього раунду Вімблдону, що є найкращим результатом для турецького тенісу у Відкриту еру.

Нагадаємо, що російська тенісистка Потапова відповіла на звинувачення у плагіаті. Вболівальники та медіа помітили, що текст її заяви в Instagram майже слово в слово копіює допис іншої колишньої росіянки – Дар'ї Касаткіної, яка в березні 2025-го оголосила про перехід до збірної Австралії. Потапова лише замінила назву країни, залишивши ідентичними фрази про те, що нова батьківщина – це «місце, яке я люблю, неймовірно гостинне і де я почуваюся повністю вдома». Попри хвилю критики та звинувачення в плагіаті, Потапова на пресконференції після своєї перемоги в першому колі Australian Open-2026 відверто заявила, що не вбачає в цьому жодної проблеми