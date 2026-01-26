Головна Спорт Новини
Дві українські юніорки перемогами відкрили другий тиждень Australian Open

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Софія Бєлінська минулого року грала у фіналі Вімблдону серед 14-річних спортсменок
Софії Бєлінській довелося провести два матчі за день

Одразу троє українських тенісистів зіграли свої матчі у понеділок, 26 січня 2026 року, у межах юніорського Australian Open.

Юна зірка українського тенісу, 14-річна Софія Бєлінська, продовжила свій тріумфальний хід на першому Грендслемі сезону для тенісистів, яким менше 18 років. Вона першою серед представників України подолала бар’єр другого кола в одиночному розряді, продемонструвавши впевнену гру проти румунки Маї Ілінки Бурческу. Поєдинок, що тривав 1 годину 21 хвилину, завершився переконливою перемогою українки з рахунком 6:0, 6:4. Софія розпочала матч максимально агресивно, оформивши суперниці «бублик» у першому сеті, і хоча в другій партії Бурческу намагалася нав’язати боротьбу, Бєлінська втримала перевагу. Цей успіх особливо вражає, враховуючи, що українка є наймолодшою учасницею всього турніру в Мельбурні. У третьому раунді на неї чекає непросте випробування – зустріч із 17-річною Катериною Тупіциною, яка виступає в «нейтральному» статусі.

Паралельно з одиночними змаганнями в Мельбурні стартував парний турнір, де жереб звів двох українок в очному протистоянні вже в першому колі. Антоніна Сушкова в дуеті з канадійкою Надею Лагаєв перемогла пару Софії Бєлінської та аргентинки Сол Айлін Ларрайї Гвіді. Матч виявився напруженим і завершився лише на вирішальному тай-брейку на користь ще однієї дебютантки турніру Сушкової – 6:1, 4:6, 10-3. На жаль, інші українці не змогли подолати стартовий раунд у парах: Микита Білозерцев разом із німцем Джеймі Маккензі, посіяні під третім номером, прикро поступилися австралійцям на тай-брейку, а Поліна Скляр у тандемі з новозеландкою Аїші Дас також зазнала поразки у трьох сетах. Таким чином, Сушкова залишається єдиною представницею України в парній сітці юніорського мейджора.

Australian Open-2026. Юніорський одиночний розряд. Другий раунд

Софія Бєлінська (Україна) – Марія Ілінка Бурческу (Румунія): 6:4, 6:0

Australian Open-2026. Юніорський парний розряд. Перший раунд

[3] Нікіта Білозерцев (Україна) / Джеймі Маккензі (Німеччина) – Імералі Ібраїмі / Купер Козе (Австралія): 6:7 (6), 6:4, 5-10

Поліна Скляр (Україна) / Аїші Дас (Нова Зеландія) – [5] Маріелла Тамм (Німеччина) / Чжан Жуйень (Китай): 5:7, 7:6(2), 6-10

[8] Антоніна Сушкова (Україна) / Надя Лагаєв (Канада) – Софія Бєлінська (Україна) / Сол Айлін Ларрайя Гвіді (Канада) 6:1, 4:6, 10-3

27 січня 2026 року буде зосереджена на матчах другого кола в одиночному розряді для решти нашої команди. Нікіта Білозерцев, Антоніна Сушкова та Поліна Скляр намагатимуться приєднатися до Софії у третьому раунді.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна відправила додому ще одну прихильницю Путіна. Еліна Світоліна обіграла росіянку Мірру Андрєєву та вийшла до чвертьфіналу Australian Open. 

