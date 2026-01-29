Головна Спорт Новини
Без рукостискання. Світоліна поступилася прихильниці Лукашенка на Australian Open

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Без рукостискання. Світоліна поступилася прихильниці Лукашенка на Australian Open
Світоліна залишає Australian Open
фото: Reuters

Світоліна не змогла вийти до фіналу Australian Open 

У четвер, 29 січня 2026 року, Еліна Світоліна поступилася у поєдинку 1/2 фіналу Australian Open першій ракетці світу білорусці Аріні Соболенко. Про це повідомляє «Главком».

У стартовій партії після рахунку 1:1 Еліна програла п’ять із шести наступних геймів – 2:6.

У другому сеті Світоліна швидко захопила ініціативу та повела 2:0, проте розвинути успіх не змогла. Білоруска перехопила хід гри й довела партію до перемоги з рахунком 6:3.

Australian Open-2026, півфінал

Аріна Сабалєнка (1) – Еліна Світоліна (Україна, 12) – 6:2, 6:3

Після гри Еліна не потиснула білорусці руку

Як повідомлялося, Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.

Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Нагадаємо, Еліна Світоліна впевнено переграла третю ракетку світу Коко Гофф у чвертьфіналі Australian Open-2026 та вперше в кар’єрі дісталася півфіналу турніру

