Без рукостискання. Світоліна поступилася прихильниці Лукашенка на Australian Open

Світоліна не змогла вийти до фіналу Australian Open

У четвер, 29 січня 2026 року, Еліна Світоліна поступилася у поєдинку 1/2 фіналу Australian Open першій ракетці світу білорусці Аріні Соболенко. Про це повідомляє «Главком».

У стартовій партії після рахунку 1:1 Еліна програла п’ять із шести наступних геймів – 2:6.

У другому сеті Світоліна швидко захопила ініціативу та повела 2:0, проте розвинути успіх не змогла. Білоруска перехопила хід гри й довела партію до перемоги з рахунком 6:3.

Australian Open-2026, півфінал

Аріна Сабалєнка (1) – Еліна Світоліна (Україна, 12) – 6:2, 6:3

Після гри Еліна не потиснула білорусці руку

Як повідомлялося, Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.





Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Нагадаємо, Еліна Світоліна впевнено переграла третю ракетку світу Коко Гофф у чвертьфіналі Australian Open-2026 та вперше в кар’єрі дісталася півфіналу турніру.