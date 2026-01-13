Фонд Марти Костюк запустив проєкт для підготовки юних тенісистів до навчання за кордоном

Проєкт Prep School стартує 24 січня

Фонд Марти Костюк запустив Prep School – освітній проєкт для юних українських тенісистів, спрямований на підготовку до аплікаційного процесу на міжнародні стипендійні програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд Марти Костюк.

Проєкт стартує 24 січня.

Зазначається, що фонд Марти Костюк створив Prep School як практичний інструмент підготовки до ключових етапів відбору та вимог міжнародних стипендійних програм.

Prep School – це вісім тижнів структурованої онлайн-підготовки, спрямованої на формування розуміння процесів, критеріїв і очікувань вищих навчальних закладів.

У межах програми учасники працюватимуть над:

навігацією в системі освіти за кордоном – огляд студентського тенісу, вимог до спортсменів-стипендіатів і логіки вступу до коледжів та університетів;

академічною підготовкою – ознайомлення зі структурою та стратегіями складання SAT (Math і Verbal) та Duolingo English Test;

аплікаційними матеріалами – підготовка мотиваційних есе та формування особистої історії;

комунікаційними навичками – розвиток навичок самопрезентації та підготовка до інтерв’ю з відбірковою комісією.

Програма розрахована на учнів 8-11 класів, які планують поєднувати професійний спорт із навчанням за кордоном і готові системно працювати над своїм освітнім та спортивним розвитком.

Проходження Prep School підвищує шанси на успішне проходження відбору до стипендійних програм, зокрема Ukraine Global Scholars, без гарантії автоматичного зарахування. Учасники підпишуть договір з Фондом про участь у проєкті, гарантуючи високий рівень залученості, наполегливості та індивідуальної роботи впродовж усього процесу.

Prep School є пілотним освітнім проєктом Фонду Марти Костюк і першим кроком у створенні довгострокових освітніх можливостей для українських тенісистів.

Долучитися до участі у проєкті можна за посиланням.

Нагадаємо, Марта Костюк виступила із емоційною промовою після фіналу турніру WTA у Брісбені.

«Я хочу сказати кілька слів про Україну. Я щодня граю з болем у серці. Зараз тисячі людей залишаються без світла та теплої води. На вулиці – мінус 20 градусів. Дуже важко жити у цій реальності щодня. Моя сестра спить під трьома ковдрами – так холодно вдома. Мене неймовірно зворушило та порадувало, що цього тижня я побачила так багато українських прапорів», – заявила Марта.