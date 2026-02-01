«Не сама». Завацька натякнула на стосунки з капітаном жіночої збірної України з тенісу
З 2024 року Марченко є тренером Завацької
Українська тенісистка Катаріна Завацька натякнула на свої стосунки з капітаном жіночої збірної України з тенісу у Кубку Біллі Джин Кінг Іллею Марченком. Про це повідомляє «Главком».
У сторіс Instagram Завацька розмістила світлину з Іллею Марченком та напис «Not alone» («Не сама»).
Наприкінці 2024 року Марченко повідомив, що став тренером Завацької.
Катаріна Завацька: що відомо
Наразі 25-річна Завацька посідає 332-е місце в рейтингу WTA. Найкращої позицією за її кар'єру є 103 позиція в рейтингу WTA.
За свою професійну кар'єру Завацька заробила $999557 призових коштів.
У квітні 2025 року Катарін повідомила про розрив стосунків зі своїм тодішнім бойфрендом росіянином Аленом Авідзбою, з яким вона заручилася в листопаді 2023 року.
Ілля Марченко: що відомо
38-річний Ілля Марченко наразі є капітаном жіночої збірної України з тенісу у Кубку Біллі Джин Кінг. Під його керівництвом збірна минулого року дійшла до 1/2 фіналу турніру.
За свою професійну кар'єру він заробив $2,490777 млн призових коштів. У 2016 році він посідав 49 місце у рейтингу ATP – найкращий результат у його кар'єрі
