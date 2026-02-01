Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

«Не сама». Завацька натякнула на стосунки з капітаном жіночої збірної України з тенісу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Не сама». Завацька натякнула на стосунки з капітаном жіночої збірної України з тенісу
У сторіс Instagram Завацька розмістила світлину з Іллею Марченком та напис «Not alone» («Не сама»)

З 2024 року Марченко є тренером Завацької

Українська тенісистка Катаріна Завацька натякнула на свої стосунки з капітаном жіночої збірної України з тенісу у Кубку Біллі Джин Кінг Іллею Марченком. Про це повідомляє «Главком».

У сторіс Instagram Завацька розмістила світлину з Іллею Марченком та напис «Not alone» («Не сама»).

Наприкінці 2024 року Марченко повідомив, що став тренером Завацької.

Катаріна Завацька: що відомо

Наразі 25-річна Завацька посідає 332-е місце в рейтингу WTA. Найкращої позицією за її кар'єру є 103 позиція в рейтингу WTA.

За свою професійну кар'єру Завацька заробила $999557 призових коштів.

У квітні 2025 року Катарін повідомила про розрив стосунків зі своїм тодішнім бойфрендом росіянином Аленом Авідзбою, з яким вона заручилася в листопаді 2023 року.

Ілля Марченко: що відомо

38-річний Ілля Марченко наразі є капітаном жіночої збірної України з тенісу у Кубку Біллі Джин Кінг. Під його керівництвом збірна минулого року дійшла до 1/2 фіналу турніру.

За свою професійну кар'єру він заробив $2,490777 млн призових коштів. У 2016 році він посідав 49 місце у рейтингу ATP – найкращий результат у його кар'єрі

Нагадаємо, Еліна Світоліна поступилася у поєдинку 1/2 фіналу Australian Open першій ракетці світу білорусці Аріні Соболенко.

Після гри Еліна не потиснула білорусці руку

Як повідомлялося, Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Теги: Кубок Федерації теніс Ілля Марченко Катаріна Завацька

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Надія Кіченок сфотографувалася з ексросійськими тенісистками Путінцевою, Касаткіною та Даніліною
«Огидно». Олійникова прокоментувала фото української тенісистки Кіченок з скандальною ексросіянкою
2 сiчня, 17:41
Найкращою позицією Марти Костюк у світовому рейтингу є шістнадцяте місце
Українська тенісистка Костюк визначила головні завдання на 2026 рік
2 сiчня, 18:15
Костюк про Заневську: Я оцінюю цю співпрацю дуже позитивно
«Справді дуже цінно». Костюк розповіла про співпрацю з польською тренеркою
6 сiчня, 14:51
Цього тижня українка здолала відразу трьох суперниць з топ-10 світового рейтингу WTA
«Сестра спить під трьома ковдрами – так холодно». Емоційна промова Костюк після фіналу у Брісбені
11 сiчня, 11:53
У минулому році українки вперше зіграли у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Визначився суперник жіночої збірної України з тенісу у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
19 сiчня, 17:41
На післяматчеву пресконференцію Олейникова прийшла у футболці із закликом допомогти Україні
Олійникова назвала російських і білоруських тенісистів, які підтримують Путіна і Лукашенка
21 сiчня, 18:28
Соболенко нещодавно стала амбасадоркою Gucci
Олійникова різко відреагувала на початок співпраці Gucci з прихильницею Лукашенка Соболенко
26 сiчня, 10:32
Поєдинок Гофф – Світоліна транслюватиме Eurosport
Гофф – Світоліна: де та коли дивитися поєдинок 1/4 фіналу Australian Open
26 сiчня, 11:11
Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Лукашенком
Прихильниця Лукашенка буде суперницею Світоліної у півфіналі Australian Open
27 сiчня, 11:34

Скотч. Спорт

«Не сама». Завацька натякнула на стосунки з капітаном жіночої збірної України з тенісу
«Не сама». Завацька натякнула на стосунки з капітаном жіночої збірної України з тенісу
Конфлікт між екстренером «Динамо» та комунальником: дружина Михайличенка дала коментар
Конфлікт між екстренером «Динамо» та комунальником: дружина Михайличенка дала коментар
Дворазова переможниця Australian Open вразила фанатів яскравим образом
Дворазова переможниця Australian Open вразила фанатів яскравим образом
Помер 55-річний бразильський бодибілдер, який робив собі ін’єкції олії та спирту в руки
Помер 55-річний бразильський бодибілдер, який робив собі ін’єкції олії та спирту в руки
«Мовчав роками». Син Бекхема прокоментував гучний родинний конфлікт
«Мовчав роками». Син Бекхема прокоментував гучний родинний конфлікт
Мілевський побився з іншим ексгравцем «Динамо»
Мілевський побився з іншим ексгравцем «Динамо»

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua