«Не сама». Завацька натякнула на стосунки з капітаном жіночої збірної України з тенісу

З 2024 року Марченко є тренером Завацької

Українська тенісистка Катаріна Завацька натякнула на свої стосунки з капітаном жіночої збірної України з тенісу у Кубку Біллі Джин Кінг Іллею Марченком. Про це повідомляє «Главком».

У сторіс Instagram Завацька розмістила світлину з Іллею Марченком та напис «Not alone» («Не сама»).

Наприкінці 2024 року Марченко повідомив, що став тренером Завацької.

Катаріна Завацька: що відомо

Наразі 25-річна Завацька посідає 332-е місце в рейтингу WTA. Найкращої позицією за її кар'єру є 103 позиція в рейтингу WTA.

За свою професійну кар'єру Завацька заробила $999557 призових коштів.

У квітні 2025 року Катарін повідомила про розрив стосунків зі своїм тодішнім бойфрендом росіянином Аленом Авідзбою, з яким вона заручилася в листопаді 2023 року.

Ілля Марченко: що відомо

38-річний Ілля Марченко наразі є капітаном жіночої збірної України з тенісу у Кубку Біллі Джин Кінг. Під його керівництвом збірна минулого року дійшла до 1/2 фіналу турніру.

За свою професійну кар'єру він заробив $2,490777 млн призових коштів. У 2016 році він посідав 49 місце у рейтингу ATP – найкращий результат у його кар'єрі

